La Diputación concede una ayuda de 210.000 euros a Moaña para un camión de volquete

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, anunció que la Junta de Gobierno aprobó este viernes una subvención de 210.000 euros para que el municipio de Moaña adquiera un camión de volquete y grúa. Esta financiación se enmarca en el plan "+Provincia 2026-202", que este año distribuye 85 millones de euros para permitir a los municipios de menos de 50.000 habitantes realizar inversiones, cubrir gastos operativos y contratar personal.

El nuevo vehículo se destinará al departamento municipal de Obras Públicas; contará con un motor diésel de 6 cilindros, una potencia mínima de 250 CV y una capacidad de carga superior a 5,5 toneladas métricas. En cuanto a la grúa, deberá tener un alcance horizontal de 9,6 metros y una capacidad de elevación mínima de 810 kilogramos.

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"Como hacemos cada semana, seguimos avanzando en la distribución de los 85 millones de euros asignados a este plan, un elemento vital para la mejora continua de nuestra provincia y la prestación de servicios públicos de calidad", señaló Luis López.