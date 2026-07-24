Detenido un hombre en Cangas por intento de agresión con una macheta de cocina y varios cuchillos a su pareja en la vivienda

Un hombre, vecino de Cangas, que responde a las iniciales de D. E.L.C., fue detenido por la Policía Local después de que se recibiera una alerta del 112 de una mujer que lloraba y pedía ayuda en su vivienda. Los agentes llegaron al piso alrededor de las 20.00 horas del jueves donde les abrió el propio hombre en ropa interior y en estado muy nervioso. Intentó impedirles la entrada diciendo que no había nadie en casa y les dijo que se fueran, que no había nadie en casa. Pero lo agentes escucharon a una mujer que sollozaba y se aproximaba por un pasillo hacia la puerta. En ese momento, el hombre fue cuando intentó cerrarla, impidiéndoselo los agentes. La mujer es la pareja del detenido y declaró a la patrulla que D.E.L.C. estaba muy alterado, que la había escupido varias veces a la cara, insultado con expresiones "zorra", "hija de..." cochina" y que mientras le gritaba llevaba varios cuchillos de cocina de forma amenazante.

La víctima también declaró que su pareja utilizó una macheta de cocida de grandes dimensiones, con la que golpeó con fuerza la barrera de la cama de la abuela del detenido, que también reside en la vivienda y que se encontraba con una mujer que la cuida. Esta testigo relató la misma versión de la víctima. El detenido dejó dos cortes profundos en la cama de la abuela, lanzó un cuchillo desde la puerta de la habitación hasta el pasillo, que quedó clavado en el marco de la puerta de otra habitación y, según los testimonios, portaba escondido en la parte trasera otro cuchillo de grandes dimensiones. La víctima declaró también que su pareja golpeó varios muebles de la casa, como la puerta principal, que rompió con una patada la parte de abajo. También hizo lo mismo con un mueble de cocina.

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El cuchillo lanzado contra el marco de una puerta de la vivienda. / Fdv

La patrulla procedió a la detención del presunto agresor y lo comunicó al puesto de la Guardia Civil de Cangas, que indica que no tiene la patrulla disponible en ese momento. La Policía Local trasladó al detenido a PAC de Cangas para su valoración. Desde allí, el detenido fue trasladado en ambulancia a un hospital de Vigo, acompañado por las fuerzas del orden debido a su estado agitado. Durante el acompañamiento a Vigo, la Guardia Civil de Cangas informa que debido al ingreso hospitalario no van a comisionar patrulla en el lugar y que se procede a la puesta en libertad del detenido sobre las 22.45 horas.