Despedida de soltera con los ojos cerrados.

Son sobradamente preparadas y guardan el entusiasmo de las jóvenes novias que deciden dar el paso. Así que como una de ellas iba a embarcarse en una aventura, sus amigas decidieron agasajarla con otra, que si bien marea, es más corta y siempre llega a puerta:una ruta en barco por la ría de Aldán.

Un mercadillo frenético y apabullante en Cangas

El mercadillo de ayer de Cangas fue una locura. Había gente tropezando por todas partes. Los puestos eran tomados al asalto por los veraneantes y lugareños que parecían haber encontrado El Dorado. De todo ello también daban cuenta los muchos vehículos que se amontonaban en el parking público de tierra de Altamira. A las 11.00 horas de este viernes no había ni un hueco. Las más de 800 plazas que el Concello dijo siempre que había estaban ocupadas. Había colas para entrar en este aparcamiento. Y si esto sucede el tercer viernes de julio, lo qué sucederá después en agosto, cuando esté próximo el Cristo.

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Desplazamiento masivo del BNG a Compostela

El BNG de Morrazo se desplaza masivamente hoy a la capital de Galicia, Compostela, como la llama esta formación política, para festejar el Día da Patria Galega, ese 25 de julio que se guarda en la memoria colectiva de los demócratas. Por cierto, que el PP quiso armar un problema con las banderas en Cangas y le salió rana el movimiento, con el que pretendía golpear al BNG.