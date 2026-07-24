El Concello de Cangas pide a la Xunta que actúe ante la contaminación del agua en los colegios

os fontaneros municipales de Cangas acudieron ayer a realizar una revisión de las instalaciones de abastecimiento de agua de los CEIPs de Espiñeira, en Aldán, y Nazaret, en Cangas. Tenían el encargo de la concejalía de Medio Ambiente de examinar la red interna de estos centros, donde la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, demostró que el agua no era apta para el consumo. Debían averiguar si el mal estado de las tuberías y grifos eran los culpables de esta contaminación que se manifestó ya hace más de 5 años y que obligó al Concello de Cangas a suministrar a estos centros escolares agua embotellada. Este aspecto parece que pasó desapercibido para las actuales autoridades locales durante todo este tiempo, hasta que una funcionaria le llamó la atención las elevadas facturas que llegaban al Concello de agua embotellada. De inmediato se supo que era debido a que se utilizaban para servir de agua a los colegios de Nazaret y Espiñeira.

Según varias fuentes, este problema de contaminación del agua surgió en el mandato 2023-2024 y la concesionaria conocía la situación. Por alguna razón insospechada, ni la concesionaria del ciclo del agua ni los equipos directivos de los mencionados centros trasladaron a los nuevos miembros de gobierno la situación. Al menos esa es la versión de miembros del gobierno local. El concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG) afirma que cuando supo de la situación, de que el agua que llegaba a estos centros escolares era embotellada., ordenó a la UTE Gestión Cangas realizar análisis en la red interna de los colegios y en la externa. Los análisis demostraron que en el interior del CEIP Nazaret y en el CEIP de Aldán el agua llegaba a los grifos contaminadas. Con posterioridad se realizó unos nuevos análisis que confirmaron la situación.

En esta primera inspección que realizaron los fontaneros municipales se trasladó al concejal de Medio Ambiente que la red interna del centro escolar de Espiñeira era de acero inoxidable y que podía tener arreglo, no así la de Nazaret, donde las tuberías se muestran muy viejas y prácticamente obsoletas.

El gobierno municipal del Concello de Cangas trasladará a la Consellería de Educación la situación en la que se encuentras ambos colegios para que sea la Xunta quien proceda a arreglar la situación. Recuerda que en ambos casos no se trata de una obra meramente de mantenimiento, sino que es de un cambio en la red y grifos, por lo que será la administración autonómica la que tendría que hacerse cargo de estas obras. Ya no discute ni reclama el dinero que desde el Concello de Cangas se gastó en abastecer a los citados centros escolares de agua embotellada.

El concejal Antón Iglesias quiere subrayar que la inspección se realizó no solo en estos dos colegios, sino en todos los centros de enseñanza pública de Cangas.

«Últimamente salía el agua marrón y pusimos filtros en cafetería y fuentes»

En el informe de la concesionaria del ciclo del agua de Cangas también, además de los CEIPs de Nazaret y Espiñeira, también figuraba el IES de Rodeira, como ya adelantó FARO DE VIGO el jueves. Pero aquí es caso es distinto al de los CEIPs de Nazaret y Espiñeira, porque la competencia es exclusiva de la Consellería de Educación. En ningún momento se abasteció al centro de agua embotellada. Es más, la dirección del centro reconocía ayer que se había enterado por la prensa de resultados de los análisis realizados. Si que reconocía se llevaban un tiempo que el agua salía de color marrón, pero que el agua era potable porque habían puesto unos filtros en la cafetería y en las fuentes que hay para alumnos y profesores. Coincide con el gobierno al señalar que desde el Concello nunca se les envió agua embotellada.

La dirección del IES Rodeira está convencida de que el problema está en la conexión entre la red de abastecimiento general y el centro, que es la original y posiblemente esté estropeada. «Estamos esperando los presupuestos de la empresa de fontanería y ver si la Unidad Técnica de la Consellería de Educación puede hacerse cargo. Dependerá del importe final», manifiesta el equipo directivo del mencionado instituto.

El gobierno municipal de Cangas también comunicará la incidencia en el agua del IES Rodeira a la Consellería de Educación, que aquí si que tiene las competencias plenas; de hecho los fontaneros municipales no se desplazaron ayer a este centro para examinar la red interna del centro. También el Concello pretendía remitir los resultados de los análisis realizados por la UTE Gestión Cangas a la dirección del centro.

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En su informe, la empresa concesionaria del ciclo del agua de Cangas recomendó a los titulares de las instalaciones a que procedan a la revisión general de la fontanería interior de los centros afectados, así como a comprobar el estado de los puntos terminales de consumo, aireadores, grifos y de las condiciones de renovación del agua en la instalación. n