Cangas vallará la Caracola y pondrá aforos para ver el eclipse

El eclipse solar del día 12 de agosto ya moviliza personal. De momento son los grupos de emergencias y la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y locales la que en Cangas estudian como hacer frente a la avalancha de gente que puede concentrarse en Donón en esa fecha. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, acompañada por el concejal de Medio Ambiente (BNG) y por la portavoz socialista, Sagrario Martínez, mantuvo este viernes una reunión con miembros del Emergencias Cangas, Guardia Civil y Policía Local, así como el presidente de la Mancomunidad de Montes de O Hío con el fin de prepar todo para el día 12 de agosto, las entradas y las salidas de Donón, los aparcamientos y las zonas en la que pondrán situarse las personas que se acerquen a este rincón de Cangas para presenciar el fenómeno astrológico. Entre los objetivos está evitar riesgos y facilitar una zona de evacuación. A falta de un informe completo, que se hará, la regidora local ya adelantó que se cerrará los accesos al Facho, por ser una zona de difícil acceso y para evitar que la gente se suba a la garita, algo que se detectó que estaba de moda y conlleva un gran peligro. De hecho, el Concello de Cangas está pensando en colocar letreros prohibiéndolo. Otra actuación ya concretada en la reunión es que se vallará la escultura de A Caracola, de Lito Portela. Se hará de la misma forma que se hace con el cruceiro de O Hío durante la celebración del carnaval. Está previsto que se establezca un cupo de coches en la zona de avistamiento y que una patrulla de la Policía Local traslade a la que queda fuera la zona de A Caracola que se cumplió el cupo y que al llegar a Viñó se corte el tráfico. En el dispositivo participarán cuatro patrullas de la Guardia Civil de Canas más otra de Tráfico. más dos patrullas de la Policía Local, Emergencias Cangas y se movilizará Protección Civil.

La Caracola será vallada para evitar daños. | GONZALO NÚÑEZ

La Federación Empresarial Provincial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) organiza el próximo 27 de julio una jornada divulgativa sobre las buenas prácticas ante el eclipse de sol del día 12 de agosto, un fenómeno que podrá observase con una visibilidad del 100% en buena parte de la provincia de Pontevedra. La sesión tendrá lugar en el Hotel H4, en Cangas, y comenzará a las 09.45 horas a cargo de la Fundación Ceo, ciencia y Cultura, que dará información divulgativa y de calidad para la correcta observación del eclipse. La jornada concluirá con una observación del sol a través de un telescopio.