Cangas elaborará 500 latas de su primer paté de percebe

La Cofradía de Pescadores San José de Cangas es una las beneficiadas de las últimas ayudas aprobadas a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (Galp) Ría de Vigo-A Guarda, a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (Fempa) y de la Consellería de Mar, para el proyecto Perceval, con el que el pósito elaborará paté de percebe con los ejemplares más feos morfológicamente que están masificando las rocas y que no dejan crecer al crustáceo más hermoso y con mas valor. La idea, tal y como señala el gerente de la Cofradía, David Fernández, es generar 500 latas de percebe en este primer proyecto, cuya receta se está elaborando en coordinación con el Centro de Industrias Alimentarias de Coroso en Ribeira, un instituto de Formación Profesional que ofrece entre sus ramas de formación, la de industrias alimentarias.

Una vez esté lograda la receta, que el pósito quiere que prácticamente sólo incluya percebe, sin añadidos de otros alérgenos como pescados o moluscos, se procederá al procesado industrial que se realizará, como ya llevó a cabo la Cofradía con la navaja enlatada, en la conservera Alonso, en Bueu. Insisten en que quieren un paté de calidad, sin colorantes ni conservantes, en donde el 60% sea percebe y lo restante, aditivos vegetales para dar textura.

La idea es crear otra línea gourmet como la navaja, que se presentó oficialmente en 2023, pero con el percebe y al mismo tiempo limpiar las rocas de este crustáceo con menos valor comercial, bien porque es largo y delgado o corto, y que haya espacio para el percebe de más valor. La Cofradía ya llevaba tiempo pensando en la elaboración de este paté que sacó al mercado la Cofradía de Baiona hace unos años, pero dejó de producir. A nivel interno ya habían hecho alguna experiencia y ahora también ya han procedido a una primera cata, pero pendiente de mejorar la receta con las indicaciones que marca la cofradía para iniciarsu proceso industrial.

El proyecto presentado por la Cofradía San José a las ayudas del Galp. financiadas en un 70% por la UE y en un 30% por la Xunta, recibió el 100% de la financiación, ascendendiendo a 13.391 euros. Con el mismo también los docentes del instituto de Coroso ofrecen formación variada a los alumnos, en una unión que beneficia a ambas partes.

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Por el momento, la cofradía no puede confirmar el número de kilos de percebe en fresco que se destinarán para este envasado.