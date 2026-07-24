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Avisan de cuatro perros en Cela enjaulados en mala situación

La Policía Local asegura que acudió al lugar tras la denuncia de la Protectora y advirtió al propietario de los animales

Los perros en el video dinfundido en redes sociales.

Los perros en el video dinfundido en redes sociales. / Fdv

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Cristina González

Bueu

La Protectora de Animais do Morrazo denuncia el mal estado de cuatro perros en una finca de Cela, en Bueu «sin agua, sin comida, con excrementos saliendo de la jaula...». Dicen que en abril había vídeos de la situación y que este miércoles fue denunciada de nuevo, pero la Policía acudió y según la Protectora, considera que los perros no están en mala situación.

En la Policía señalan que cuando ayer recibieron la llamada fueron a verificar la situación y efectivamente comprobaron que estaban en condiciones higiénico sanitarias deficientes. Añaden que se localizó al dueño que dijo que mejoraría las instalaciones. Verán si lo hace y de lo contrario será denunciado.

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