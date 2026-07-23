La Sareb acepta sentarse con la alcaldesa de Moaña por los terrenos de As Raíñas, a la espera de la respuesta de la Xunta

El gobierno de Moaña ha trazado una hoja de ruta para dar solución a la polémica desatada por la oferta que hizo la Sareb para cesión gratuita de siete solares que tiene dentro del plan parcial de A Xunqueira A-2 en As Raíñas, sobre todo después de que el Concello, en lugar de que se los quedara, optara por pedir que la cesión la hiciera directamente al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de la Consellería de Vivenda de la Xunta. Una vez que la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) confirmó esta semana que los solares ya no están a la venta (habían vuelto a aparecer en un portal por 800.000 euros), la alcaldesa remitió sendos escritos rápidos tanto a esta Sociedad estatal como a la Consellería de Vivenda para mantener una reunión a tres bandas con el fin de poder llegar a un acuerdo y que se cumpla el objetivo de construir vivienda pública.

No pasaron 24 horas y la Sareb ya contestó a la regidora poniéndose a disposición de Leticia Santos para que proponga fecha y horario de la reunión, así como un orden del día y las personas que estarán presentes. El escrito lo remite Francisco Gutiérrez, como responsable de relaciones institucionales de la Sareb. La alcaldesa está, por tanto, a la espera de la respuesta de la Consellería de Vivenda de la Xunta a quien remitió un escrito similar que a la Sareb.

En el mismo solicita una reunión, a la mayor brevedad posible, para tratar la posibilidad de cesión directa y gratuita de los terrenos de la Sareb en este ámbito urbanístico de As Raíñas al IGVS. Le explica que como ya conocen, el Concello de Moaña está negociando con la Sareb la cesión de siete parcelas dentro de este ámbito, tras hacerse pública la voluntad de esta Sociedad de ponerse a disposición de las administraciones, por lo que desde Moaña se propone mantener una reunión en la que estén representadas las tres entidades para poder llegar a un acuerdo que permita la construcción en el municipio de 289 viviendas de promoción pública en este lugar de As Raíñas. Santos añade que existe una fuerte demanda de vivienda protegida entre los vecinos de Moaña y de la comarca de O Morrazo: "por todo isto, en aras de facilitar acordos, solicitamos que nos propoñan datas en función da súa disponibilidade para poder axendar o antes posible a reunión", le indica la alcaldesa en la carta a la Consellería de Vivenda.

El escrito a la Sareb va en el mismo sentido, aunque indicando que acaban de conocer que por parte de esta Socieda se han retirado los terrenos de la venta, "lo que agradecemos mucho ya que nuestro objetivo sigue siendo que se construya vivienda pública en los mismos". Por eso, añade, "y viendo que tendéis la mano al diálogo entre administraciones, proponemos que tengáis a bien mantener una reunión conjunta con el IGVS y nosotros como Concello", y le pide confirmar la disponibilidad de la Sareb para poder agendarla.

Con la aceptación a sentarse por parte de la Sareb, sólo falta que la Xunta mueva ficha.

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Hay que recordar que la Sareb había remitido en febrero pasado un escrito al Concello, dentro de la campaña que estaba realizando a nivel de España, con la oferta de cesión gratuita de los terrenos de A Xunqueira A-2, en donde tienen 7 parcelas de diferentes tamaños que suman 1.974 metros cuadrados. La Sociedad estatal daba un plazo de tres meses al Concello. Durante este tiempo, el gobierno de Leticia Santos recabó informes técnicos y jurídicos sobre los terrenos y el del letrado municipal concluyó que era mejor que se solicitara la cesión directamente al IGVS al tener la competencia en la vivienda de promoción pública. El gobierno llevó a pleno una propuesta en la que consideraba "interesante" la oferta de cesión, pero pedía a la Sareb que la cesión la realizara directamente al IGVS. La propuesta se aprobó con los votos de la mayoría del gobierno del BNG, mientras que PP y PSOE votaron en contra al considerar que se perdía una oportunidad histórica para hacer vivienda pública en Moaña. Aquella posición del gobierno generó críticas políticas, también de Sumar Morrazo, muy involucrado en la construcción de vivienda pública; y vecinales de las asociaciones Praia-Seara, Berducedo-Piñeiro, Rialdarca, Broullón-Paradela Alta y Bouza-Quintela.