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Quejas de vecinos de Francón porque la vía invade la calzada

Carretera en Francón

Carretera en Francón / Fdv

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Juan Calvo

Cangas

Ante las quejas de vecinos porque consideran que la finca se adentra cada vez más en esta carretera de Francón, la concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Sagrario Martínez, mantiene que no ve ningún tipo de problema, que la finca no invade en absoluto la vía y que no va a adoptar ningún tipo de medidas. La edil contacto con la arquitecta municipal Isabel Medraño para confirmar que no se había invadido la mencionada carretera de Francón.

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