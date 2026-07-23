Epígrafe
Quejas de vecinos de Francón porque la vía invade la calzada
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Cangas
Ante las quejas de vecinos porque consideran que la finca se adentra cada vez más en esta carretera de Francón, la concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Sagrario Martínez, mantiene que no ve ningún tipo de problema, que la finca no invade en absoluto la vía y que no va a adoptar ningún tipo de medidas. La edil contacto con la arquitecta municipal Isabel Medraño para confirmar que no se había invadido la mencionada carretera de Francón.
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