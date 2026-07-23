Quejas de vecinos de Francón porque la vía invade la calzada

Ante las quejas de vecinos porque consideran que la finca se adentra cada vez más en esta carretera de Francón, la concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Sagrario Martínez, mantiene que no ve ningún tipo de problema, que la finca no invade en absoluto la vía y que no va a adoptar ningún tipo de medidas. La edil contacto con la arquitecta municipal Isabel Medraño para confirmar que no se había invadido la mencionada carretera de Francón.