Sucesos
El presunto estafador de Venezuela iba con escolta
Estaba alojado en un hotel en Sanxenxo con su familia y sus falsos guardaespaldas, en otro de la misma localidad
Cristina González
Poco a poco se van conociendo más detalles de la operación de investigación de la Guardia Civil, iniciada desde Cangas, que acabó con la detención de un presunto conocido estafador venezolano, que se hacía pasar como director general de una petrolera mexicana y que intentó estafar a una empresa de la comarca con una comisión de 350.000 euros por el encargo de un barco. En un principio se informó que la empresa a la que intentó estafar era de Moaña, pero se confirmó que se trata de un astillero que tiene su sede en Marín y Bueu.
El hombre, de 72 años, fue detenido el pasado 9 de junio en Sanxenxo, localidad en donde estaba alojado en un hotel y a donde llegó con su familia e incluso con cuatro escoltas. El matrimonio estaba en un hotel, mientras que los falsos escoltas lo hacían en otro de la misma localidad.
La investigación logró identificar al presunto estafador tras levantar sospechas y después de una gran investigación. Tras prestar declaración judicial en Marín quedó en libertad con cargos, al tratarse de tentativa de estafa. Había sido detenido también por un delito de usurpación de identidad y otro de falsificación de documento. Se confirmó que se había alojado en el hotel con una identidad falsa, usurpando la de otra persona de su país que había denunciado la pérdida de su carné. La Guardia Civil constató que la identidad real del hombre era la de un conocido estafador en Venezuela que ya llevaba dos décadas realizando este tipo de prácticas y que se había trasladado a vivir a España en donde ya se le conocía su actividad delictiva. La última residencia conocida estaba en Madrid. Todo apunta a que podría tratarse del apodado en su país como «camaleón criollo».
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