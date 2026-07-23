Piden incluir a los pinos de San Roque en el catálogo de "Árbores Selleiras"
La alcaldesa de Cangas ya tiene elaborada una propuesta para realizar la solicitud
La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, quiere que la Xunta de Galicia incluya en el catálogo de «Árbores Senlleiras» a los dos pinos que están situados en las inmediaciones de la capilla de San Roque, de 1883, en la parroquia de Darbo. Ya mantuvo contactos con el párroco de Cangas, Santiago Pérez, que le sugirió que presentara su iniciativa al arzobispado de Santiago de Compostela. Y es que los dos pinos a los que se quiere homenajear están situados dentro de una propiedad de la iglesia. Serían las dos primeras especies arbóreas de Cangas que estaría en este catálogo.
La regidora local ya tiene elaborada una memoria justificativa para solicitar la inclusión de los dos pinos en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. En ella se afirma que los ejemplares objeto de la solicitud reúne valores naturales, paisajísticos, históricos, culturales y sociales que convierte en un elemento singular del patrimonio natural y cultural de Canas, merecedor de una especial protección y conservación. También habla de su valor botánico y natural. Porque su presencia contribuye al mantenimiento de la biodiversidad local, proporciona refugio y es zona de alimentación para distintas especies de aves, insectos y pequeños vertebrados. Además, los dos pinos en cuestión representan una muestra destacada del patrimonio arbóreo tradicional de la comarca de Morrazo, conservando características que los diferencia de otros ejemplares de la misa especie presentes en el entorno. n
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