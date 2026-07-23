«O Principiño» de Neda llega a Cangas

El Concello de Neda, en A Coruña, se distingue, también como el de Cangas, en formar cantera de actores y actrices de teatro y tiene una Escola de Teatro que, cuando puede, gira por Galicia. Este viernes llega a Cangas su Escola de Teatro Xuvenil para representar uno de los grandes clásicos como es «O Principiño». Será en horario de mediodía, a las 12:00, con entrada gratuita, para que pueda asistir el público juvenil a una obra que traslada el mensaje de que el verdadero valor de las cosas, el amor y la amistad no se encuentra en las apariencias ni en las riquezas materiales, sino en los sentimientos, el tiempo a los demás, la inocencia, la curiosidad y el asombro.

Dirigida por Marian Rei, el elenco está formado por Bernabel Menéndez, de 17 años, en los papeles de rey, bebedor, geógrafo, serpiente y raposo; Erika Sandá, de 17, en el de aviador y mujer de negocios; Leila Orjales, de 15, en el de Rosa, vanidoso y farolera; y Sara Carneiro, en el de Principito.