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«O Principiño» de Neda llega a Cangas

Cangas recibe con los brazos abiertos a la Escola de Teatro Xuvenil del Concello de Neda que este viernes representa la obra «O Principiño» en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela

Un momento de la representación de «O Principiño». | FDV

Un momento de la representación de «O Principiño». | FDV

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Cristina González

Cristina González

Cangas

El Concello de Neda, en A Coruña, se distingue, también como el de Cangas, en formar cantera de actores y actrices de teatro y tiene una Escola de Teatro que, cuando puede, gira por Galicia. Este viernes llega a Cangas su Escola de Teatro Xuvenil para representar uno de los grandes clásicos como es «O Principiño». Será en horario de mediodía, a las 12:00, con entrada gratuita, para que pueda asistir el público juvenil a una obra que traslada el mensaje de que el verdadero valor de las cosas, el amor y la amistad no se encuentra en las apariencias ni en las riquezas materiales, sino en los sentimientos, el tiempo a los demás, la inocencia, la curiosidad y el asombro.

Dirigida por Marian Rei, el elenco está formado por Bernabel Menéndez, de 17 años, en los papeles de rey, bebedor, geógrafo, serpiente y raposo; Erika Sandá, de 17, en el de aviador y mujer de negocios; Leila Orjales, de 15, en el de Rosa, vanidoso y farolera; y Sara Carneiro, en el de Principito.

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