«La música tradicional está viviendo un relevo generacional»

El grupo asturiano Corquiéu debutará mañana en la 42º edición del Festival Intercéltico de Moaña. Rigu Suárez, gaitero del grupo acompaña a la formación asturiana que actúa en la primera noche del certamen con De Ninghures. El telón se cierra el sábado con Flook y Mondra. Tras casi tres décadas de trayectoria, el artista defiende la vigencia del folk y celebra el relevo generacional que vive la música tradicional.

Llevan muchos años defendiendo la música tradicional. ¿Cómo ha cambiado su manera de entender el folk desde sus inicios?

Nosotros seguimos con la filosofía del principio, ¿no? Hacemos un folk de cuerda rasgada, con mucha presencia melódica, con temas muy vibrantes y rápidos. En estos casi 30 años no cambiamos demasiado la filosofía musical, no hay una evolución muy grande con respecto a los primeros discos o con lo último que sacamos.

Este género vuelve a atraer a gente joven. ¿Qué cree que lo hace reconectar con el público?

Creo que este tipo de música es muy cíclica, pasan los años y de repente se reenganchan nuevas generaciones. Sí que estamos notando en estos últimos años, sobre todo desde el 2023/24 ese reenganche a lo que es la música folk en acústico, con canciones vocales, que a la gente le está gustando.

¿Cree que el prejuicio de que el folk es para un público en concreto está superado o sigue presente?

Creo que sigue, fíjate. Normalmente al que le gusta la música lo tiene muy claro desde la primera escucha que hace de un disco, ¿no? Cuando empecé, escuché grupos que fueron muy referenciales para mí, te enamoras a primera vista o lo odias, y, si te enamoras, te acabas enganchando.

La gaita se asocia mucho a la tradición, pero ¿qué caminos les quedan por explorar con ella?

Creo que tiene una función psicosocial muy importante, identificativa de determinados lugares y creo que debería estar presente como siempre lo estuvo en las fiestas populares. Es un instrumento que tiene mucho poder, no puede faltar para que otros como la pandereta o el bombo se unan. Eso es un potencial que no se debe perder.

¿Qué significa para ustedes formar parte de un cita con tanto peso dentro de la música celta como lo es el Festival Intercéltico de Moaña?

Nos hizo muchísima ilusión que nos llamasen para tocar aquí, porque llevamos mucho, porque es un festival muy importante en Galicia y creo que después de 30 años es una buena forma de engancharnos a la gente joven de ahí. Es muy grande e importante para nosotros, tenemos muchas ganas de actuar y esperamos acertar con el setlist.

¿Cree que la música tradicional esta encontrando por fin el espacio que merece dentro de la escena?

Son preguntas de pensar, creo que sí, poco a poco encuentra su espacio. Ve bastante fuerza en las generaciones de chicas y chicos de 18, 20 y 25 años, se están reenganchando de una manera muy decidida e inteligente. Supongo que el camino que dejaron grupos como el nuestro genera algo de fruto a pesar de que el terreno sea complicado. Podrá disminuir el volumen de gente actuando y haciendo música tradicional, pero no se va a extinguir.

Ustedes vienen desde Asturias a un festival con gran identidad gallega. ¿Cómo dialogan ambas tradiciones cuando comparten escenario?

Yo me lo tomo como que vamos a tocar con primos y hermanos, que aquí toda la vida se dijo eso. Siempre lo comparo como cuando voy a comprar ropa: me gusta que hayan tiendas de varios tipos, y si todas son iguales, al final todos vestimos iguales. Mola mucho más.

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