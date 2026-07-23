Moaña ya tiene, en la calle As Barxas, su oasis climático

El Concello de Moaña está culminando la obra de sustitución de las acacias ornamentales en las calles Rosalía de Castro y As Barxas por especies autóctonas, reparando también las aceras que estaban visiblemente dañadas por las raíces y, además de ganar sombra con los nuevos árboles, creando un «oasis climático» con una pérgola que dará sombra a los viandantes. Esta estructura ya es visible, al afanarse este jueves los trabajadores en su construcción.

La sombra es esencial en esta obra, no en vano se ejecuta con cargo a una subvención de 40.671 euros de la Consellería de Medio Ambiente Ambiente y Cambio Climático lograda por el Concello dentro de las ayudas convocadas para acometer actuaciones basadas en la naturaleza para prevenir los riesgos del cambio climático.

La decisión de encaminar las intervenciones en zonas para peatones a un mayor refugio del sol tiene que ver con los veranos cada vez más calurosos. Aunque Moaña no registra las elevadas temperaturas que se dan en otros municipios del interior de Galicia, cada vez es más habitual que los termómetros pasen de 30 grados en verano. En la ola de calor de comienzos de julio, sin ir más lejos, el mercurio rozó los 40ºC marcando un récord de temperatura en todo O Morrazo.

La retirada de los árboles de especies invasoras. | F.G.S.

La tala de las acacias, cuyas raíces dañaban las aceras de forma grave, comenzó a inicios del presente año. El Concello apostó, para sustituirlas, por ejemplares de cerezo, debido las ventajas que presentan sus copas modulables, de hoja caduca y sistema radicular que no afecta al pavimento, toda vez que los cerezos tienen raíces fibrosas y delgadas.

En cuanto a la pérgola que en los próximos días quedará abierta a los vecinos y debe brindar sombra artificial, estará cubierta con cañizo natural para mejorar el confort térmico y contribuir a la mitigación del efecto isla de calor existente en la zona, en donde se registran entre 1ºC y 3ºC más de temperatura respecto a su periferia. Alrededor de la misma se plantarán plantas trepadoras que acabarán cubriendo el cañizo y la sombra acabará siendo natural.

Aunque tras los calurosos primeros días de julio la temperatura se fue suavizando, hay que recordar que la comarca viene de vivir un mes de junio muy seco y cálido. Para domingo y lunes la Aemet pronostica temperaturas que superen de nuevo los 30ºC.