Una gaviota "toma" la plaza de abastos de Cangas

Ella sí vino para quedarse. Ni con agua y jabón _nunca mejor dicho_ la echaron de la plaza de abastos de Cangas, a la que llegó al olor del pescado, supuestamente. Ayer lo intentaron de una forma planeada, pero al cierre de esta edición el ave carroñera permanecía en el tejado, donde se hacía fuerte a golpe de vuelo bajo y graznido amenazador. El plan, superelaborado, consistía en un método sencillo, pero que se suponía eficaz:esperar a la tarde, para que la instalación municipal estuviera vacía, poner carroña en las puertas de salida y esperar a que su apetito hiciera el resto.

El concejal de Medio Ambiente y la edil de Desenvolvemento Local, Antón Iglesias (BNG) y Lucía Docampo (BNG) dieron el visto bueno al plan. El problema era abrir la plaza a una hora fuera de horario de trabajo. La bedel de la plaza se prestó para llevar a la práctica la estrategia diseñada. Se colocó pescado en las puertas, más fuera que dentro, para atraerla y, una vez fuera, cerrar las puertas para que no pudiera entrar. Se suponía que el hambre acumulada por esta ave carroñera en los cuatro días que llevaba «presa» en la plaza de abastos haría fácil el desarrollo del plan, pero ni con esas. La gaviota iba de un lado a otro, en vuelo rasante, en ocasiones, para volverse a posar en el tejado, de forma orgullosa por haber evadido las artimañas de aquellos que la querían arrojar de su recién conquistado hábitat, donde puede ver manjares que no puede atrapar, porque los dueños de los puestos están atentos a cualquier movimiento extraño. Pero cuentan que la gaviota no se atreve tampoco a bajar del tejado durante la mañana, donde la plaza es un bullicio de actividad.

Si fracasaba este plan había otras alternativas que se estudiaban, incluso desde Emergencias una persona se había propuesto como voluntario para coger a la gaviota con su propio plan, no desvelado, aunque algo de una red se hablaba en los mentideros del Concello de Cangas.

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Emergencias Cangas estuvo en días anteriores interesándose por la situación y ofreciendo alternativas para arrojar de sus aposentos a la gaviota.