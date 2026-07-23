Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios Deslinde en la CostaSin fumar en Cíes y OnsInditex vuelos AlvedroAparcar moto aceras VigoCongelado el alquiler hasta 2028Casa Julio Iglesias OurenseConcierto Iván Ferreiro Vigo
instagramlinkedin

Sucesos

Entran a robar en la cantina del campo del Alondras

Los autores rompieron la pared

Pared rota de la cantina. | FDV

Pared rota de la cantina. | FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina González

Cristina González

Cangas

La euforia y las celebraciones por la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol también se dejaron sentir el domingo en el campo de fútbol del Alondras, pero de otra manera. La cantina del recinto fue robada. La persona o personas autoras del robo rompieron la pared, accedieron y se apoderaron de bebidas, aunque sin botín en metálico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents