Sucesos
Entran a robar en la cantina del campo del Alondras
Los autores rompieron la pared
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Cristina González
Cangas
La euforia y las celebraciones por la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol también se dejaron sentir el domingo en el campo de fútbol del Alondras, pero de otra manera. La cantina del recinto fue robada. La persona o personas autoras del robo rompieron la pared, accedieron y se apoderaron de bebidas, aunque sin botín en metálico.
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