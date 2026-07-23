El edificio de A Congorza será revalorizado como observatorio ambiental y UCI para tortugas y mamíferos marinos

La Consellería de Mar aprobó 14 proyectos propuestos por la junta directiva del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Galp Ría de Vigo-A Guarda, correspondientes a la anualidad de 2026, que suman 899.524 euros en ayudas públicas y entre los que se encuentra la revaloración del espacio natural de Punta Balea en Cangas, a través de una iniciativa de la Coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños (Cemma) y la Asociación de amigos/as das gamelas "Mar de Pedra", que preside Antonio Lima. También se incluyen de la zona otro proyecto de la Cofradía de Cangas para procesado de percebes sin valor comercial; de turismo marinero, para actividades de Afamo y para los clubs de remo Samertolaméu y Vila de Cangas.

Con el nombre de Proxecto Congorza, con una ayuda pública de 72.550 euros, se busca revalorizar este espacio natural, junto al antiguo complejo ballenero de Massó, en términos de valores ambientales terrestres, costeros y marinos, equipando el edificio Congorza, antiguo matadero y actual sede de Mar de Pedra, como observatorio ambiental y punto de interpretación ambiental, así como para que punto auxiliar de la Red Gallega de Varamiento, operando como Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para tortugas y mamíferos marinos. La UCI dispondrá de mesa de necropsia de acero, dos baldes con filtro externo y calentadores, bomba de agua y manguera para recoger agua de mar de la playa.

Según figura en el proyecto, se revalorizará mediante la provisión de herramientas de interpretación y acciones ambientales directas con una exposición interactiva y diseño y producción de material audiovisual en formato de video sobre el Área Natural de Punta Balea y el papel ecológico de los cetáceos. En el proyecto también figura promover las embarcaciones tradicionales como herramientas para su uso y adaptación a las condiciones ambientales con el fin de obtener recursos. De igual manera se crearán herramientas audiovisuales, con grabaciones en exteriores y subacuáticas para resaltar el valor ambiental de las ballenas en el contexto actual y en relación con lo que significaban en Punta Balea y el efecto ecobiológico de los mamíferos marinos en las aguas costeras del área protegida. Se prevé también un modelo realista de un delfín, como complemento a las actividades de exhibición y simulación de rescate y la creación de un banco documental como base para el observatorio ambiental del espacio natural.El proyecto contempla el diseño de rutas especiales naturales, tanto físicas como digitales, terrestres y marítimas, realizar actividades complementarias para difundir el proyecto.Se estima una participación del 60% de mujeres.

En la relación de 14 proyectos también figuran otros cinco de la comarca de O Morrazo, aprobados con estas ayudas procedentes de los fondos Fempa (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura) en un 70%; y de aportaciones de la Consellería de Mar, con un 30%.

El Club de Remo Vila de Cangas ha sido subvencionado con el proyecto "Mar de Andanzas. Ondas de Sabenza", con una ayuda de 1.782 euros sobre un presupuesto de 51.817; para adquirir una trainera para mujeres veteranas del club, promoviendo así la incorporación, mantenimiento y potenciación del remo como deporte competitivo a nivel nacional o autonómico. El proyecto del percebe de la Cofradía de Cangas se denomina "Perceval" y ha obtenido el 100% de la financiación, ascendiendo a 13.391 euros. A través del mismo, desarrolla y valida a escala preindustrial un producto alimenticio procesado a partir de percebes procedentes de fracciones con menor valor comercial, con una formulación en la que el propio recurso constituya la mayor parte de la base estructural de la matriz, generando conocimientos técnicos transferibles al sector de la transformación. El objetivo es aprovechar un producto infravalorado, que se desecha por falta de interés comercial en su venta, lo que permitirá al sector extractivo aumentar sus beneficios. La ejecución se llevará a cabo en una planta de enlatado ubicada en las proximidades de las zonas de extracción.

En cuanto a la Sociedad Deportiva Samertolaméu consiguió subvención para su proyecto "Remodaria: patrimonio, costa e futuro", para prservar el patrimonio cultural del remo tradicional mediante el refuerzo de las regatas de traineriñas, actividades intergeneracionales y difusión de la cultura marinera. Contempla la adquisición de embarcaciones de remo de mar, ergómetros, encoders, speedcoach, dron y cámaras. Con un presupuesto de 114.520 euros, recibe 113.318 de subvención. La Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer Afamo, con sede en Moaña, recibe 41.938 euros -la totalidad - para el proyecto "A música nas artesanías primixenias do mar" que incluye a personas mayores, con alzhéimer, con discapacidad y mujeres en los municipios de Cangas, Moaña y Vilaboa.

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Por último, en O Morrazo consta un proyecto de excursiones de turismo marinero "Experiencia mariñeira: liña e cordel", que promueve Marcos Molanes para acercar a la ciudadanía la reaidad de la pesca artesanal sostenible. Se realiza con una embarcacióin conmo máximo para dos personas, en turno de mañana y de tarde, con navegación por zonas de alto valor ecológico en Red natura 2000 y Parque nacional, mostrando el uso de aparejos con sedal y cuerda. El proeycto incluye también limpiezas anuales de playas. El empresario consiguió una ayuda a la totalidad del proyecto, de 6.165 euros.