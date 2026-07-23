Una ciudad flotante, vista desde Moaña

La cantidad de cruceros en Vigo es tan grande que desde el muelle de O Con se ven dos ciudades cada día: la olívica y la que flota. Ayer el turno era para el Arvia, que lucía su bandera del Reino Unido. Dentro llegaron más de 6.500 pasajeros, así como 1.701 tripulantes. Disfrutaron de la ría antes de partir hacia Francia.

La música seguirá sonando, pero no será lo mismo sin ti

Ni el más triste lamento hecho canción es capaz de describir la infinita pena que nos recorre a much@s desde que supimos de tu repentina marcha. Ojalá que la muerte no sea el final, como en la canción de Bob Dylan. Ojalá que el cielo sea un lugar donde sirvan buena comida, buena bebida, donde el reguetón no exista y solo suene el mejor rock en directo con todos los grandes que ya tomaron antes que nosotros la escalera de Led Zeppelin. Si es así danos un silbido cuando nos llegue el turno de subirla y resérvanos un sitio en primera fila. Mientras llega ese momento, «how we wish you were here», Pichi.

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