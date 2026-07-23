Epígrafe
AV pide consenso para reducir el tipo del IBI de Urbana
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Cangas
Alternativa dos Veciños lamenta que la alcalde pretenda convertir un problema real de los vecinos, como es la actualización catastral, en un debate ideológico. Afirma AV que se trata de un importante impacto económico para las familias afectadas y que frente a esa situación, lo que esperaba del gobierno era diálogo, defensa de los intereses de los vecinos y una interlocución firme con la Gerencia del Catastro para buscar soluciones y no desviar el debate. AV llama al consenso, aunque afirma que mantendrá su propuesta de de reducir el tipo impositivo del IBI de Urbana en un 0,48% porque alivia el impacto económico de la regularización catastral.
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