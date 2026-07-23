La Plataforma Proauditorio de Moaña pide el apoyo de todos los grupos políticos a la licitación de la dotación cultural en el pleno

El pleno de Moaña del 30 de julio tendrá como asunto principal el futuro edificio municipal que acogerá el auditorio y 10 viviendas de alquiler social en sus plantas altas. En la sesión el gobierno local –BNG en mayoría absoluta– aprobará tanto el inicio de la licitación de las obras como la firma del crédito con la entidad financiera BBVA para hacer el inmueble realidad.

Ante ello la Plataforma Proauditorio, que agrupa a colectivos del mundo de la cultura, «celebra» el avance previsto para el pleno. Desea que el inicio de la obra sea en este 2026 y se cumpla el plazo de ejecución de 18 meses «cumpliendo así el compromiso del Concello de dar prioridad a este proyecto en el menor tiempo posible».

La plataforma entiende que se trata de un «logro compartido» por el que «debemos felicitarnos todos por alcanzar el objetivo marcado por la asamblea de socios del colectivo, por unanimidad». Por ello, llama a todos los grupos políticos de la corporación municipal a apoyar los puntos de este proyecto en el pleno al entender que es «una oportunidad única de disfrutar juntos de una iniciativa que partió de los vecinos». Alude, el colectivo, a que la unanimidad le daría más peso institucional para encontrar ayudas económicas de la Xunta para su desarrollo.

Hay que recordar que los dos grupos de la oposición –PP y PSOE– criticaron con dureza el proyecto en los últimos meses, al oponerse a que se conjuguen el uso cultural y habitacional del inmueble y al mostrarse contrarios a la solicitud de un crédito de casi 7,4 millones para hacerlo realidad.

La Plataforma Proauditorio recuerda que nunca se estuvo tan cerca de «ver como realidad uno de los proyectos más necesarios de la historia reciente de Moaña», recordando que recoge «todas las aportaciones y sugerencias realizadas en las asambleas de los colectivos socioculturales de Moaña y luego en el comité de técnicos y representantes culturales» que trabajaron conjuntamente con el equipo redactor, al que agradecen «su predisposición a escuchar».