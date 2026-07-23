Arte para visibilizar las cargas de las mujeres

«Busqué homenajear a todas las mujeres con trabajos relacionados con el mar, en una zona tan marinera como Moaña», explica el artista vigués Beis, que inauguró este jueves en la villa una nueva obra, en este caso encargada por el Concello y que se puede disfrutar en la plaza ganada en los últimos años en plena calle Ramón Cabanillas, en el centro urbano. «Representa una embarcación histórica, la figura central es de una mujer y la garza con una cuerda atada al cuello simboliza la lucha de las mujeres a lo largo de todos estos años», añade el artista.

El encargo fue realizado por la concejalía de Benestar Social, que dirige María Sanluis, dentro del programa «murais en igualdade». La edil asegura que se busca, con la obra «abrir conversaciones, crear conciencia y recordar que detrás de cada diagnóstico, de cada cuidadora o de cada mujer que lucha día a día hay una historia de esfuerzo, dignidad y resiliencia». No en vano, la intención inicial es reflejar las «cargas que no siempre se ven», aludiendo a que «muchas mujeres convivimos con enfermedades, discapacidades, problemas de salud mental o dolor crónico. Muchas sostenemos también el peso de los cuidados de nuestras familias, conciliando como podemos y demasiadas veces en silencio».

Representantes del gobierno local con el artista –en el centro– en la inauguración del mural. | / FDV

Asegura, María Sanluis, que a todo esto se sumaría, en ocasiones, el «estigma social, la incomprensión y la sensación de tener que demostrar continuamente que lo que vivimos es real», de ahí que considere tan importante «visibilizar estas realidades. Porque lo que no se ve no existe para mucha gente y difícilmente se comprende o se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones».

Según la titular de Benestar Social, los murales que su departamento financia en distintos puntos del municipio ayudan a «una villa con espacios más amables, accesibles y humanos, que cuiden de las personas y pongan la vida en el centro. Pequeños rincones que inviten a parar, descansar, conversar y compartir. Un urbanismo pensado para todas las personas. Especialmente para quien más lo necesita».

Beis, durante la creación. | / FDV

En la inauguración de este jueves participó el propio artista y representantes del gobierno local encabezados con la alcaldesa, Leticia Santos, que conversó con el autor sobre el simbolismo de la obra.

El emplazamiento elegido se debe a que la plaza «no invitaba a que la gente se sentase en los bancos y disfrutase de ella. Estamos en la Red Española de Ciudades Saludables y eso implica también fomentar espacios pensados para socializar, lo que esperemos que se logre embelleciendo la plaza», concluyó María Sanluis. Al igual que con el mural anterior en O Rosal, se acordó el emplazamiento con la asociación de vecinos del barrio.