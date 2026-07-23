Aldán abre boca a su procesión del Carmen con una muestra de miniaturas

La parroquia de Aldán celebra este domingo 26 su misa y procesión, tanto terrestre como marítima, en honor a la Virgen del Carmen, que este año no contará con verbenas nocturnas. Los eventos religiosos comenzarán a las 12.00 horas. Para ir abriendo boca, vecinos y visitantes pueden disfrutar, hasta el propio 26, de la exposición de recreaciones en miniatura de la procesión.

Se puede ver en el local de la Asociación de Veciños de Espiñeira e San Cibrán. Las piezas recrean a los personajes y paisajes históricos del frente marítimo de Aldán y de su tradición en honor a la Virgen del Carmen. Se trata de una exposición obra de la vecina Lola Menduiña, que todas las navidades recrea un vistoso Belén confeccionado por ella misma a lo largo del año y en el que no faltan referencias a Aldán y su entorno.

Lola Menduiña, en la exposición. / | FdV

Con estas piezas en miniatura tanto la autora como la asociación vecinal que la acoge buscan rendir un homenaje a la tradición marinera de Aldán a través del arte.

En la muestra también se puede ver en fotografías cómo era el frente marítimo de Aldán antes de la construcción del relleno que dio lugar a la actual alameda y parque infantil.