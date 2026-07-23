El agua de los centro escolares de IES Rodeira, CEIP Nazaret y CEIP Espiñera nos es apta para el consumo

Los centros escolares CEIPs de Nazaret y Espiñeira tendrán que seguir abasteciéndose de agua a través de botellas que suministre el Concello de Cangas, porque se detectó una incidencia en la red interna, lo mismo que el IES Rodeira, aunque el Concello no suministra agua embotellada al instituto porque es propiedad de la Xunta. El gobierno local se puso a trabajar en este asunto tras conocer las elevadas facturas que llegaban por agua embotellada al Concello. Resulta que este sistema de suministro se practica desde hace ya bastantes años y pasó prácticamente desapercibido hasta ahora y tendrá que continuar por un tiempo más, porque los análisis realizados por la concesionaria del agua a petición del Concello siguen dando positivos. La UTE Gestión Cangas, trasladó a la alcaldesa de Cangas y al concejal de Medio Ambiente, Araceli Gestido (BNG) y Antón Iglesias (BNG), respectivamente, que recibió dos informes de incidencias correspondientes a las muestras de control en grifo tomadas el día 29 de junio en los mencionados centros escolares, "detectándose una incidencia en el parámetro <recuento de microorganismos cultivables a 22º centígrados", con resultado <130 ufc/1 ml, en los siguientes untos de toma: CEIP Nazaret, CEIP Espiñeira e IES Rodeira". A la vista de estos resultados se procedió a la toma de nuevas muestras de confirmación, con el objeto de verificar la persistencia o no de la coincidencia detectada en los citados puntos afectados".

La UTE Gestión Cangas traslada a la alcaldesa y al concejal de Medio Ambiente que, una vez recibidos los resultados analíticos correspondientes a las muestras de confirmación, los resultados volvieron a reflejar incidencia en el mismo parámetro de recuentro de microorganismos cultivables a 22º C. Además, se señala que las analísticas realzadas en las muestras tomadas en la red general de abastecimiento, como muestras de contraste/contramuestra, presentan resultados correctos, sin que se detectase incidencias en los parámetros analizados.

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La concesionaria considera que la incidencia podría estar asociada a las condiciones particulares de la instalación interior de fontanería de los centros afectados. Las muestras analizadas corresponde a puntos de control de grifos situados en el interior de las instalaciones, por lo que los resultados pueden estar condicionados por el estado, configuración y condiciones, del funcionamiento de la red interna, incluyendo posibles tramos con baja renovación, acumulaciones depósitos interiores, elementos terminales, grifos, aireadores o otros componentes propios de la instalación interior. Por esto motivo, la UTE Gestión Cangas recomienda que por parte del titular de las instalaciones se proceda a la revisión general de la fontanería interior de los centros afectados de, así como a la comprobación del estado de los puntos terminales de consumo. El gobierno municipal mandó a los fontaneros municipales a realizar una revisión de las tuberías y grifos y espera que desde la dirección de Rodeira se comunique a la Xunta de Galicia la situación.