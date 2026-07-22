La Xunta traslada a afectados por el PIA de Cangas que "mayoritariamente" se construirán viviendas de protección pública

Afectados por las 300 viviendas que se pretenden construir en A Rúa, a través del Plan de Interés Autonómico (PIA), muy cerca del río Saiñas, recibieron una contestación del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) que les causó sorpresa y malestar al mismo tiempo. En ella se asegura que por "Resolución del 26 de junio de 2026 (Diario Oficial de Galicia) número 126, del 8 de julio) de la Presidenta del Instituto Galego da Vivenda e Solo se aprobó la delimitación del ámbito de actuación, que será objeto de transformación urbanística para la creación de suelo destinado mayoritariamente a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en Cangas de Morrazo y que se corresponde con el ámbito identificado como SAUR-2".

El hecho de que aparezca la palabra mayoritariamente es lo que ha preocupado a los afectados que recibieron la carta. La Consellería de Infraestructuras siempre habló de que las 300 viviendas que se construirían en Cangas serían todas protección oficial y que no habría posibilidad de especulación. Es la primera vez que en el expediente aparece la palabra mayoritariamente y los afectados por el PIA se cargan de razones para discutir todavía más el plan de la Consellería de Infraestructuras, que ya no era de su agrado y mostraban sus reticencias a ser expropiados, más ahora, cuando se enteran que habrá viviendas que no sean de protección oficial.

Los afectados rechazan el PIA, entre otras cosas, porque la delimitación grafiada por la Consellería de Infraestructuras e Vivienda no es concordante con la vigente delimitación del SAU-2 (Suelo apto para urbanizar) y que no se considera la zona más adecuada para la elección del SAU-2 ara su desarrollo, así como que existen otras unidades de casi un propietario único (90%) sin impacto ambiental e hídrico. Sostienen en sus alegaciones que el SAU-2 no reúne los requisitos para desarrollar un exclusivo uso residencial-habitacional destinado exclusivamente a vivienda de protección oficial, no puede absorber tanta densidad exclusivamente de protección oficial "rompiendo todo tejido residencial de la zona, pues puede derivar en su conversión en un gueto o núcleo marginal".

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En la carta enviada a los afectados, se indica que, en relación con el ámbito de Cangas, tan solo se aprobó la delimitación del ámbito del proyecto de interés autonómica SAUR-2 "As Saiñas", mediante la citada Resolución del 26 de junio, que será objeto de transformación urbanística para la creación de suelo, y vuelve a señalar "mayoritariamente destinado" a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y que implica la declaración de interés autonómico de la actuación que se llevará a cabo en el ámbito delimitado, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 63 de la Ley 5/2024, del 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.