Tres policías locales resultan heridos en una intervención por un altercado en Moaña

Un hombre de nacionalidad rumana y 49 años acabó detenido en la noche del martes en Moaña tras enfrentarse a efectivos de la Policía Local. Estos acudieron a su domicilio, ubicado en la calle Bernárdez Sotelo, sobre las 22 horas al alertar los vecinos de un altercado con fuertes gritos.

Los agentes intentaron reducirlo, pero el hombre -de gran corpulencia y casi dos metros de altura- se revolvió contra ellos con violencia, profiriendo amenazas e insultos y agrediéndolos.

Incluso engrilletado y dentro del vehículo policial, el arrestado mantenía su actitud hostil lanzando patadas.

La intervención policial remató con tres agentes heridos leves.

Noticias relacionadas

El detenido, sin antecedentes, está acusado de un delito de atentado contra la autoridad. Fue llevado a las dependencias de la Guardia Civil de Moaña para su próxima puesta a disposición judicial.