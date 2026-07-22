La nueva ley antitabaco dejará a las islas de Cíes y Ons sin poder fumar

Con opiniones a favor y en contra. Así es la reacción en la isla de Ons a la nueva ley anbtitabaco aprobada este martes por el Consejo de Ministros del Gobierno español, que actualiza la normativa actual frente al tabaquismo aprobada en 2005. La nueva normativa, que tiene que pasar todavía un largo trámite parlamentario antes de su entrada en vigor, amplía los espacios libres de humo y entre estos figura la prohibición de fumar en los parques nacionales. Esto toca de lleno a la Isla de Ons, que forma parte del Parque Nacional das Illas Atlánticas junto a las Cíes, Sálvora y Cortegada, y que es una de las zonas turísticas de O Morrazo. De hecho estos días tiene el cartel de completo agotando su cupo de 1.300 visitantes diarios.

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional permite fumar en la isla, pero siempre y uando no se tire la colilla al suelo, ni cigarrillos encendidos para evitar también riesgo de incendio. Con la nueva ley, la isla de Ons quedará toda libre de humo, aunque el desarrollo de la norma deberá de determinar en qué condiciones. Fuentes consultadas del Parque Nacional ven bien la medida, pero en el caso de las zonas de restauración o con gente con mucha ansiedad por fumar «habrá que buscar una solución que guste a todos».Todos coinciden en que lo de tirar colillas en playas y en caminos debe acabar: «Es un tema de debate muy interesante, con muchas aristas, pero habrá que esperar a ver la ley». Por el momento, tal y como se anunció desde Moncloa, quedará prohibido fumar en los parques nacionales:«A la ampliación de zonas libres de humo y emisiones se suman terrazas de hostelería y se amplía a marquesinas, andenes, campus universitarios, instalaciones deportivas, piscinas de uso colectivo, playas, parques nacionales, espacios exteriores de ocio, centros de trabajo y vehículos de transporte, como taxis y VTC». Muchos de estos espacios ya estaban sujetos a protecciones, pero la ley los regulará de forma conjunta.

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Desde la hostelería en Ons señalan que aunque es bueno para los no fumadores, también se ponen en la piel de las personas que fuman. La propietaria de Casa Acuña reconoce que hoy en día ya hay dudas sobre si se puede o no fumar en una terraza y surgen problemas con clientes que se quejan si otro fuma. Susi Acuña asegura que recientemente viajó a Japón, en donde está prohibido fumar en la vía pública y lo que han hecho es habilitar cabinas para fumar, tanto en la calle como en el metro, señala. Aquí todavía hay gente que se rebota incluso en el barco de la isla cuando se le prohibe fumar. n