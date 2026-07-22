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Zonas de baño

Moaña limpia la basura y algas de la playa de O Mouro y repara las pasarelas de acceso de A Xunqueira

Usuarios del arenal de Domaio alertaron de las bolsas con residuos | Las rampas en Meira habían sido destrozadas por temporales de invierno

Las pasarelas, en zigzag, para salvar el desnivel por el arrastre de arena. | GONZALO NÚÑEZ

Las pasarelas, en zigzag, para salvar el desnivel por el arrastre de arena. | GONZALO NÚÑEZ

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Fran G. Sas

Fran G. Sas

Moaña

El Concello de Moaña acomete en los últimos días varias intervenciones en playas del municipio, entre ellas la reposición de pasarelas dañadas por los temporales del invierno. Este mismo miércoles, además, se acometió una limpieza en la playa de O Mouro, en la parroquia de Domaio cercana a la instalación industrial de Fandicosta. Los vecinos habían alertado de la acumulación de bolsas de basura y de algas.

Sobre este arenal de Domaio la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, explica que ya se recogieron las bolsas de residuos. Son embargo, el arenal seguía lleno de algas. Fue necesario que acudiese un tractor para poder retirar la cantidad de estos restos vegetales y hacer la playa más atractiva para los bañistas.

La zona de baño cerca de Fandicosta, tras la limpieza. | FDV

La zona de baño cerca de Fandicosta, tras la limpieza. | FDV

La playa de O Mouro, según explican sus usuarios, suele ser muy utilizada por las familias por su perfil sin apenas desniveles y sin oleaje, lo que facilita los baños de los niños en seguridad.

En el arenal de A Xunqueira, uno de los principales y más concurridos del municipio y uno de los dos con vigilancia de socorristas, los duros temporales del pasado invierno habían arrastrado mucha arena y destrozado parte de dos pasarelas de acceso a la zona de baño, así como las vallas exteriores de madera que delimitan los regenerados ecosistemas dunares.

En los últimos días se ejecutaron los pertinentes trabajos de reparación, tras remitir desde el Concello una declaración responsable a Costas del Estado. Los dos accesos a las playas se tuvieron que instalar en rampas en zigzag debido a la cantidad de arena que arrastraron los temporales. Así se busca salvar los escalones creados por el viento y el oleaje y que las personas con movilidad reducida tengan más facilidad para acceder a esta playa urbana.

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En cuanto a las dunas recuperadas, se repusieron algunos tramos de cierre perimetral que estaban rotos y se instalaron nuevos carteles advirtiendo de que no se puede acceder a la zona delimitada para no dañar el ecosistema.

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