Política Local
El gobierno contesta a Luis López: «No somos inestables»
El BNG lidera la respuesta en la que critica las observaciones del presidente de la Diputación
El gobierno local de Cangas se mostró sorprendido por las declaraciones del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, en las que mantenía que el de Cangas y el de Moaña era ejecutivos inestables. El portavoz del BNG en la corporación municipal de Cangas, Antón Iglesias, recuerda, primero, que la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) tiene una amplia mayoría absoluta que le permite desempeñar con desahogo su labor. En cuanto a Cangas, Iglesias subraya que a pesar de gobernar en minoría, el tripartito se muestra como un gobierno sólido, en el que no hay fisuras y que BNG, PSOE y EU actúan como un todo, por lo que no se puede hablar de inestabilidad, no es la palabra que se ajusta a la situación. Destaca también el portavoz nacionalista que el gobierno cangués tendrá otros problemas, pero no el de inestabilidad y recomienda al presidente del PP de Pontevedra y presidente de la Diputación a que se documente cuando realiza esas observaciones sobre las situaciones políticas que viven los pueblos de Cangas y de Moaña.
El tripartito de Cangas afronta el último año de mandato con unidad y sin enfrentamientos en su seno, trabajando todos por el bien común de Cangas y sin pensar en intereses partidistas.
El tripartito sabe que su supervivencia pasa, precisamente, por mostrar este estado de unión, de trabajo en común, donde no hay confrontación política de ningún tipo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las manchas naranjas en el mar por microalgas invaden playas de Aldán y O Hío
- La Policía de Cangas ya puede puede multar en los núcleos de Aldán, Donón y Arneles
- Los vendedores cumplen y recogen el mercadillo antes de las tres de la tarde
- La comisión de fiestas del Carmen de Moaña deja la organización ante el escaso apoyo encontrado
- Bueu también tendrá pantalla gigante para ver la final del Mundial
- Las pantallas gigantes toman las calles de Morrazo par ver el Mundial
- Un vecino de Moaña descubre un nido enterrado de velutina al desbrozar una finca
- La incierta travesía a nado de un corzo en Cabo Udra