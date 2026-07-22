El gobierno contesta a Luis López: «No somos inestables»

El gobierno local de Cangas se mostró sorprendido por las declaraciones del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, en las que mantenía que el de Cangas y el de Moaña era ejecutivos inestables. El portavoz del BNG en la corporación municipal de Cangas, Antón Iglesias, recuerda, primero, que la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) tiene una amplia mayoría absoluta que le permite desempeñar con desahogo su labor. En cuanto a Cangas, Iglesias subraya que a pesar de gobernar en minoría, el tripartito se muestra como un gobierno sólido, en el que no hay fisuras y que BNG, PSOE y EU actúan como un todo, por lo que no se puede hablar de inestabilidad, no es la palabra que se ajusta a la situación. Destaca también el portavoz nacionalista que el gobierno cangués tendrá otros problemas, pero no el de inestabilidad y recomienda al presidente del PP de Pontevedra y presidente de la Diputación a que se documente cuando realiza esas observaciones sobre las situaciones políticas que viven los pueblos de Cangas y de Moaña.

El tripartito de Cangas afronta el último año de mandato con unidad y sin enfrentamientos en su seno, trabajando todos por el bien común de Cangas y sin pensar en intereses partidistas.

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El tripartito sabe que su supervivencia pasa, precisamente, por mostrar este estado de unión, de trabajo en común, donde no hay confrontación política de ningún tipo.