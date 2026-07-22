Mulleres de Moaña recupera la Festa do Mexillón, el gran evento gastronómico de la villa

Cinco toneladas de mejillón consumidas en apenas tres horas. Ese fue el récord establecido en agosto de 2024 por la Festa do Mexillón, la gran cita gastronómica de Moaña organizada por la Asociación de Mulleres gracias a la donación del bivalvo por parte de bateeiros locales. En 2025, sin embargo, este siempre concurrido evento no se pudo celebrar debido a la falta de tiempo por diversas razones de buena parte de las moañesas que colaboran en la elaboración de los platos y en su venta con el objetivo de ayudar a financiar las actividades que la asociación organizadora realiza a lo largo de todo el año.

Pero los amantes del producto estrella del mar moañés están de enhorabuena, pues la Asociación de Mulleres ha recuperado este evento que se celebrará, como venía siendo habitual, el primer domingo de agosto. Las barras y mesas se instalarán el domingo dos de agosto en una carpa ubicada en el patio del CEIP Reibón. Será la XXVIII Festa do Mexillón en la que se podrán degustar desde tapas de este molusco al vapor hasta con distintas salsas como escabeche o de vieira.

El pregón se leerá a las 12.00 horas y correrá a cargo de la conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Marta Villaverde. También actuará la banda de música Airiños do Morrazo para amenizar la mañana.

El trabajo para poder llevar a buen puerto una fiesta gastronómica que cada año reúne a miles de vecinos y turistas empieza días antes, con las voluntarias de la Asociación de Mulleres trabajando en las instalaciones de la cocina del CEIP Reibón para que todo esté a punto durante la mañana del evento.