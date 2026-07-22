Comienza el balizamiento de playas en Cangas, que llegará a 18 arenales con una distancia de 120 metros desde la línea de pleamar

La nueva empresa encargada por el Concello de Cangas para el balizamiento de las playas este verano, Ares Servicios y Obras, recibió finalmente ayer las boyas y material para poder iniciar los trabajos y por la tarde, con la llegada de una embarcación y con buzos, procedió a colocar las primeras en las playas de Rodeira y Areamilla. Hay 18 por balizar. Las boyas llegaron por la mañana al Concello y se depositaron en el exterior de la casa consistorial después del proceso formal de requerimiento que el gobierno local tuvo que realizar a la anterior empresa adjudicataria de esta tarea. La concejala de Obras y Servicios y teniente de alcaldesa, la socialista Sagrario Martínez, muestra su satisfacción de que la empresa pudiera empezar a trabajar y asegura que se trataba de un trámite que había que cumplir.

La lancha de la empresa balizando Rodeira. | G. N.

Este verano el balizamiento se ha tenido que realizar más tarde del primero de julio debido a que el concurso de los trabajos quedó desierto y desde el ejecutivo local tuvieron que buscar una empresa que se encargara de los mismos, en una tarea que no fue fácil debido al reparto geográfico que tienen las firmas que se dedican a esta señalización.

Las boyas amarillas ya lucen en Rodeira. | G. N.

Las playas que se balizan son las de Rodeira, en el casco urbano; Areamilla, en la parroquia de Darbo; Melide, Temperáns, Areabrava, Arneles, Liméns, el conjunto de Nerga, Barra y Viñó; el de San Xián, Pipín y Castiñeiras; y las playas de Melide y Pinténs, en la parroquia de O Hío; además de Menduiña, Areacova y Francón , en Aldán y las de Vilariño y San Cibrán, entre O Hío y Aldán. Los arenales que llevan más balizamiento es el conjunto de Nerga, Barra y Viñó con 19 boyas y dos pasillos o canales de entrada y salida ubicados en los extremos.

Plano de balizamiento de Nerga-Barra-Viñó con los canales de entrada y salida en los extremos. / Fdv

Rodeira será balizada con 15 boyas y un canal en el primer tramo de la playa; Areamilla contará con 4 balizas y sin canal; Areabrava con 10 y un pasillo en el centro del arenal; Arneles -una de las playas más saturadas por fondeo de barcos de recreo, será balizada con 8 boyas y tendrá un pasillo en el extremo sur; mientras que Liméns figura con 8 en el frente que incluye Santa Marta y un pasillo central en Liméns; Melide con 6 y un canal central; Menduiña, con 5, con un pasillo en el extremo norte y el conjunto de San Xián, Pipín y Castiñeiras, con 11 boyas y dos pasillos o canales de entrada y salida. Temperáns figura con 6 boyas, sin pasillo; Pinténs, con siete boyas y canal en el extremo del camping y las de Vilariño y San Cibrán, con 8 y un pasillo, más hacia muelle Esteiro. El hecho de tener o no canal se decide por criterios de seguridad de bañistas y embarcaciones.

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El trabajo de balizar es laborioso porque no solo es colocar las boyas, sino anclarlas en el fondo, de ahí la necesidad de buzos. La intención es que hoy la empresa siga balizamiento en Liméns-Santa Marta y empezar en Nerga, que es la de más dificultad. La normativa de la Ley de Costas establece que la distancia del balizamiento es 200 metros de la línea de pleamar, aunque desde hace años en Cangas se llegó a un acuerdo con las cofradías para hacerlo entre 100 y 120 metros con el fin de no impedirles trabajar.