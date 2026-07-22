Cangas toma medidas ante el eclipse de sol

A medida que se acerca la fecha del eclipse de sol que tendrá lugar el día 12 de agosto, los concellos gallegos se preparan para recibir avalanchas de gente que acude a Galicia con la intención de verlo en todo su esplendor. Es el caso del Concello de Cangas. Para el próximo viernes tiene fijada una reunión a las 10.00 horas para adoptar medidas de prevención ante un acontecimiento de estas características, a fin de que la zona elegida por el Concello para visibilizar el eclipse solar, y de la que se dio cuenta a Turismo Rías Baixas, es donde está instalada la obra de arte de A Caracola, en Donón.

El gobierno local pretende establecer un plan de contingencia, entre otras cosas, para proteger esta zona de Donón, visitada por mucha gente a lo largo de todo el año, pero sobre todo en verano, a donde muchos turistas acuden para presenciar el atardecer.

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La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) convocó a la mencionada reunión a Emergencias Cangas, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y Comunidad de Montes de O Hío, esta última muy afectada, porque la zona de avistamiento queda en sus terrenos. El objetivo es establecer un dispositivo para prevenir posibles problemas de aglomeración de gente, tanto en materia de tráfico como protección del entorno y seguridad. Está previsto que desde Turismo Rías Baixas se entreguen gafas especiales para ver el eclipse. Desde las asociaciones astronómicas se dan una serie de recomendaciones, como no mirar directamente al sol ni prolongar demasiado el tiempo de exposición al eclipse. Las lentes homologadas para avistarlo deben ser guardadas en un lugar oscuro hasta ese momento, aunque se advierte de que no son una protección completa y no se debe mirar ni siquiera través de ellas durante más de veinte segundos.