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Arranca el Festival Intercéltico de Moaña con los primeros desfiles y actuaciones de grupos folclóricos

La Mostra de Artesanía e Cultura Tradicional (A Moa) ofrece música y baile de ocho agrupaciones locales este miércoles y el jueves como antesala a los grandes conciertos

Un momento del desfile de agrupaciones folclóricas este miércoles en el paseo de Moaña.

Un momento del desfile de agrupaciones folclóricas este miércoles en el paseo de Moaña. / Gonzalo Núñez

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Carla Soliño

La quinta edición de la Mostra de Artesanía Tradicional (A Moa), integrada en la 42 ª edición del Festival Intercéltico de Moaña, arrancó en la tarde de este miércoles con el primero de los dos desfiles previstos por el paseo de la alameda de Moaña con las agrupaciones Gaiteiros de Moaña, Breogán, Solaina y Charaviscas que actuaron después en el palco. Este jueves, a las 20.45 horas, vuelven los desfiles y actuaciones con las agrupaciones Arco da Vella, Meiramar-Axóuxeres, Salgharitas y Son de Nós.

La Mostra de Artesanía A Moa, incluye para el viernes obradoiros de pandereta y conchas, con Guillerme Inacio Costa de Arredor da Tradición ( (18:30 horas); la elaboración de un tapiz floral a las 19:30 con el colectivo de Alfombristas de San Martiño; y otro taller de danzas del mundo con Suso Cancelas y el Grupo Pías. Los obradoiros siguen el sábado y también el domingo con más actuaciones.

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Los grandes conciertos del Intercéltico, en el palco de la alameda, comienzan este viernes a las 22.00 con De Ninghures, seguidos del grupo asturiano Corquiéu. El sábado actuarán también a las 22.00 el grupo inglés Flook y, tras ellos y como broche final, Mondra.

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