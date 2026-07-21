Vecinos de Domaio se quejan de la suciedad de la playa do Mouro

Moaña también tiene otras playas al margen de la de la bandera azul de O Con y la de A Xunqueira. En Domaio, aunque los arenales son menos atractivos, no dejan de tener muchos usuarios y los vecinos están estos días molestos con la suciedad de la playa do Mouro. Se trata de un pequeño arenal junto a Fandicosta-Wofco y por debajo de la gasolinera, que siempre ha sido muy frecuentado por las familias porque es llano, sin desniveles ni gran oleaje, lo que lo hace seguro para estar niños epqueños o en la actualdiad con dos niños de la parroquia que son autistas y que requieren de atención.

Pero aseguran que la playa está que casi no se puede ir a ella, llena de bolsas de basura, de algas sin recoger y con la barandilla de madera en el acceso totalmente rota. Dicenq ue hace unos días, una mujer resbaló en este acceso y se rompió el brazo por tres partes. Acudieron bomberos, la Policía Local levantó atestado y la mujer fue evacuada.

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Los vecinos aseguran que ellos son los que tiene que hacer la limpieza, en la medida que pueden, pero piden que intervenga el Concello ya que la situación es insoportable y una pena que este arenal no se pueda disfrutar por las familias, sobre todo por las dos que tienen a estos niños con autismo.