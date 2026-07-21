Casi una treintena de mujeres de Adicam reduce el estrés y la rutina del tratamiento del cáncer con salidas en barco de vela por la ría

Mujeres de la Asociación de diagnosticas de cáncer de mama y ginecológico de Cangas (Adicam) han vuelto a disfrutar del programa Naveganta, gracias a la colaboración altruista del Club Náutico Rodeira, a través del cual un total de 28 personas en tratamiento por esta enfermedad han realizado salidas por la ría en barco de vela durante el mes de junio.

Organizadas en pequeños grupos, las participantes vivieron una experiencia que fue mucho más allá de una simple actividad de ocio. Durante dos horas dejaron sus consultas médicas, los tratamientos, las secuelas físicas y emocionales y las preocupaciones del día a día para conectar con la naturaleza, con el mar y, sobre todo, consigo mismas. Desde Adicam, entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el apoyo al acompañamiento de personas con este tipo de cáncer, navegar supuso para muchas de ellas recuperar una sensación de libertad que el proceso de la enfermedad les arrebatara durante un tiempo: "O vento, o son do mar e a tranquilidade da navegación convertéronse nun espazo para respirar, rir, compartir experiencias e fortalecer os vínculos entre compañeiras que coñecen ben o que significa convivr co cancro". Añaden que en el colectivo saben que el bienestar emocional forma parte del proceso de recuperación y actividades como Naveganta "contribúen a reducir o estrés, romper coa rutina dos tratamentos, favorecer a socialización e ofrecer momentos de felicidade que taména xudan a afrontar a enfermidade con máis forza. Porque as veces, dúas horas de mar poden converterse unha poderosa recarga de enerxía para seguir adiante".

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Adicam agradece la colaboración, totalmente altruista, del Náutico Rodeira, que hizo posible la actividad, en un ejercicio de implicación, compromiso y sensibilidad.