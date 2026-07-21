Souvenirs con esencia de Cangas

Hay quien regresa de las vacaciones con cientos de fotografías en el móvil y quien, además, necesita llevarse un objeto que le recuerde el viaje. En Cangas, los imanes, camisetas o tazas ocupan un lugar privilegiado en las maletas de quienes visitan la villa durante el verano. Además de conservar el recuerdo del destino, sirven para compartir la experiencia con familiares y amigos.

“Todos tenemos en casa el imán de ‘estuve aquí’”. Con esta reflexión resume Yolanda Martínez, responsable de la Oficina de Turismo, el valor que siguen teniendo los souvenirs para aquellos que visitan la localidad. A diario recibe visitantes que, además de preguntar por playas, rutas o faros, buscan también un recuerdo que llevarse a casa.

Yolanda explicaba que una de las consultas más habituales, debido a la vitrina con la que cuentan en la oficina con diferentes productos creados por tiendas o artesanos cangueses, tiene que ver con las postales y la artesanía local, como vajilla creada y pintada a mano por locales de la zona. También apunta que muchos visitantes preguntan por productos gastronómicos típicos, como vino o queso, aunque reconoce que no siempre resulta sencillo indicar un punto específico donde encontrarlos.

En las tiendas especializadas, la demanda confirma esa necesidad de conservar un pedazo de las vacaciones. En Agarimo, la dependienta, Claudia Martínez, explica que los turistas buscan principalmente objetos pequeños y fáciles de transportar. “Ahora mucha gente viaja con maletas pequeñas, así que prefieren recuerdos pequeños”, comenta. Destacan los imanes con forma de pez y los productos inspirados en motivos marineros, como faros o barcos pesqueros.

Aunque la mayor parte de la clientela procede de otras comunidades o del extranjero, también hay vecinos de la propia localidad que entran en la tienda para comprar un detalle o hacer un regalo. El establecimiento apuesta por los productos de proximidad, trabajando con proveedores gallegos de Mos.

La apuesta por ofrecer artículos diferentes también está presente en Lóstrego, donde Carla Rodas explica que las camisetas con retrancas típicas gallegas son el producto estrella, seguidas por las tazas con imágenes típicas de Cangas con barcos o la caracola de Cabo Home, y los clásicos imanes que contienen el nombre del municipio o paisajes del mismo. Sin embargo, la tienda ha ido incorporando artículos con diseño propio, como las bolsas de tela con las mismas retrancas que las tazas y camisetas.

Quienes recorren los escaparates confirman que el valor de estos objetos va mucho más allá de lo material. Es el caso de Rosa Palomares, una turista de Ourense que pasaba unos días de vacaciones con su hijo y reconocía que cada verano repiten la misma tradición.

La familia veranea en Cangas desde hace años y, en esta ocasión, se lleva cuatro imanes con diferentes imágenes de Cangas, como la caracola de Cabo Home o el mítico faro: algunos serán para ellos y otros viajarán hasta la casa de un familiar. “Nos gusta traer un detalle cuando volvemos, es una forma de compartir el viaje con la gente que no ha podido venir”, explica.

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En una época en la que la mayoría de los recuerdos caben en la memoria de un teléfono móvil, los pequeños souvenirs siguen resistiendo al paso del tiempo. Un imán en la nevera, una taza para desayunar o una camiseta en el armario se convierten en una forma de regresar a los paseos por el puerto, a las playas canguesas y a los días de descanso junto al mar.