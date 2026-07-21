La Sareb asegura que los solares de As Raíñas ya no están a la venta y se pone a diposición de Moaña y de la Xunta

Las gestiones que está realizando la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), con respecto a la oferta de cesión gratuita de los siete solares que la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tiene dentro del plan parcial de A Xunqueira A-2, en As Raíñas, van dando sus frutos. Al menos en lo que respecta a la Sareb que confirma que los solares ya no están a la venta, ningún particular los puede adquirir, explican, y la Sareb se pone a disposición de las administraciones públicas. Hace dos semanas, los solares volvían a anunciarse en un portal inmobiliario por 800.000 euros, lo que motivó también la reacción en contra de la alcaldesa que había llevado a pleno, en junio, una propuesta, aprobada por el gobierno del BNG y el voto en contra del PP y del PSOE, para aceptar como «interesante», la oferta de la Sareb, aunque pedía que la cesión se hiciera al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta como competente en el desarrollo de vivienda pública.

El acuerdo plenario se había trasladado tanto a la Xunta, como al Estado y a la Sareb que fue la única que respondió, aunque no entendió el acuerdo y señalaba que informaría de los pasos a seguir para la entrega de las parcelas.

Desde la Consellería de Vivenda aseguran que no han recibido ninguna oferta de suelos por parte de la Sareb en Moaña ni en ningún otro municipio de O Morrazo, que llevan una década pidiendo a la Sareb la cesión o venta de viviendas y suelo y que en este tiempo «sólo fue posible adquirir 60 viviendas y el año pasado la Sareb comunicó que estaba cerrada la posibilidad de nuevas cesiones o ventas”, ya que todas las viviendas iban a transferirse a la nueva entidad pública de promoción de suelo y vivienda Casa 47 (anterior Sepe).

La propuesta del gobierno local del BNG de Moaña de que los terrenos fueran cedidos al IGVS y no al Concello generó muchas críticas políticas y vecinales que pedían que el Concello aceptara la oferta y que no dejara pasar una oportunidad histórica de quedarse con siete solares que suman 1.974 metros cuadrados dentro del plan parcial. Por eso que la alcaldesa convocó en la tarde del lunes una asamblea abierta para explicar a los vecinos los pasos que se habían dado y por qué se pedía que la cesión se hiciera al IGVS.

La reacción de los grupos políticos de Moaña, tras esa asamblea, es variada, aunque coinciden en que el Concello debió de aceptar la oferta de cesión. El portavoz del PSOE, Mario Rodrïguez, asegura que si, tal y como dijo Leticia Santos el Concello carece de capacidad administrativa para afrontar por sí solo el desarrollo de As Raíñas, «ha llegado el momento de sumar esfuerzos» y ofrece su colaboración para conseguir el objetivo de que Moaña pueda desarrollar este ámbito y hacer las viviendas públicas que necesita. Claro que dice que el primer paso es aceptar los terrenos que la Sareb ofrece gratuitamente al Concello y a partir de ahí sentarse con Ministerio de Vivienda, Casa 47, Xunta, Sareb o cualquier administración que pueda aportar financiación. El portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, es muy crítico con la alcaldesa, que demuestra «incapacidad» tras asistir a la asamblea en la que dio explicaciones del proyecto fallido de vivienda pública en los terrenos de la Sareb. Dice que el encuentro estuvo caracterizado por el “oscurantismo” y las “contradicciones”, que se va a perder la construcción de casi 300 viviendas y que el gobierno local está «perdido y superado». Insiste en que la alcaldesa tiene la obligación de rectificar y recuperar esta obra y que intentó «retorcer la realidad» diciendo que el Concello no rechazó los terrenos de la Sareb «pero no los aceptó que era lo que se le pedía para cederlos a la Xunta que era la fórmula propuesta por todas las administraciones». Resalta las contradicciones de la alcaldesa al decir que las competencias de vivienda son de la Xunta cuando el Estado también hace promociones públicas e incluso el Concello las promueve en Sisalde: «Si las competencias de vivienda son de la Xunta ¿para qué va a edificar unas en Sisalde en el proyecto del miserable auditorio?». Se queja de que en la asamblea hubo preguntas sin derecho a réplica.

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Por su parte desde Sumar Morrazo, que lidera Sara de Matos, reclaman que el Concello encargue con carácter inmediato un estudio técnico y económico que determine la situación del ámbito, analice posibles cargas, actualice los costes de la urbanización y valore las alternativas de financiamiento y ejecución: «No se puede afirmar que un proyecto es inviable económicamente sin disponer de un informe que lo acredite». La organización considera imprescindible abrir una negociación efectiva con el IGVS, ya que no llega con hacer declaraciones a los medios, y rechaza el argumento de la falta de competencias esgrimido por el gobierno local. Recuerda que, en otras etapas, con situaciones financieras más complicadas, fue posible ejecutar actuaciones urbanísticas como la de Sisalde, por lo que se deben de estudiar fórmulas de financiamiento, sobre todo si el Concello está dispuesto a asumir importantes operaciones de financiamiento para otras actuaciones.