PP coincide con AV y también quiere reducir el tipo del IBI del 0, 55% a 0,50%

Aunque hay acuerdo entre el tripartito de Cangas y el Partido Popular en cómo se debe seguir las demandas a Catastro, por la revisión que afecta a 3.000 personas, el PP sorprendió al tripartito con una moción sobre la cuestión que la presentó ayer en la junta de gobierno de Cangas en la que se suma a la de Alternativa dos Veciños, en la que se pide algo que afecta directamente al Concello: la reducir el tipo impositivo del IBI, que está situado en un 0.55% y que ahora PP y AV quieren que se baje al 0.50%. porque consideran que con los nuevos ingresos ya se compensa. Se trata de un tipo impositivo del IBI que subió hasta un 06% el Partido Popular de Cangas y que tuvo que bajarlo después al 0.55%; se trata de un incremento que es consecuencia de una propuesta que implantó el ministro de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, poco después de llegar al gobierno.

El PP hace mención a que en el año 2014 se realizó una revisión catastral que trajo consigo un aumento de la suma de los valores catastrales de Cangas y pasó de recaudar 2,7 millones de euros a través del IBI de Urbana a más de 3,7 millones de euros a partir de 2016. La reducción es la misma que pide Alternativa dos Veciños.

La estrategia ante Catastro se mantiene: pedir la nulidad de los recibos atrasados, algo en lo que están de acuerdo todos.

Por otra parte, en la junta de gobierno local también se dio a conocer otra de las mociones que el PP lleva al pleno de Cangas, la que presenta el concejal Rafael Solio y está relacionada con la integración de criterios de ecoeficiencia urbana y creación de una serie de redes de refugios climáticos.

El PP mantiene en su moción que las dinámicas del clima en la última década reflejan un tendencia incuestionable: los veranos son cada vez más secos, más largos y en ellos se alcanza picos de temperatura máxima nunca antes registrados en la franja costera.

Noticias relacionadas

Rafael Soliño, a través de la propuesta, insta al gobierno local de Cangas a realizar un estudio técnico integral del término municipal para evaluar los niveles de vulnerabilidad térmica, con el objetivo de identifica los puntos críticos, además establecer la obligación de integrar los criterios de adaptación cambio climático.