Morrazo se echó a la calle por la final

Los chiringuitos, a eso de las 21.00 horas del domingo, parecían trincheras bien provistas, lejos de las que nos dejó la Primera Guerra Mundial, pero igual de preparadas para luchar contra el adversario futbolístico. Estaban provistas de banderas, camisetas rojas y el nuevo misil estratégico, diseño de Adidas que fue la camiseta de la segunda equipación.

Alegría por la celebración de la victoria de España en la caclle Eugenio Sequeiros en el centro de Cangas. / J.C./C-G-

Corría la cerveza, sobre todo, y alguna que otra combinación etílica que se aguantaba a golpe de pantagruélica cena campera.Había banderas rojas y amarillas y en muchos casos se compartían con las azul y blancas. En la playa de Rodeira, dos niños, al margen de la locura que les pasaba a los mayores jugaban en la arena compartiendo cubo y pala, uno con la camiseta roja y otro con la blanca y azul argentina. Aún había luz en ese primer tiempo de la contienda futbolera, y las imágenes eran agradecidas.

Gran fiesta del Hotel Hollywood en la avenida de Marín, en Cangas. / F.G.S-

Ya en la urbe, el paseo de Eugenio Sequeiros, salpicado de establecimientos de hostelería tenía televisiones en las terrazas donde se apiñaban los seguidores de Españ a. Aquí apenas se veían camisetas con la raya celeste. Y mientras en un local ya se vitoreaba una ocasión de gol, en otro aún no había llegado. Era el desfase que dio las noches en este mundial.

Niños con ambas camisetas en la playa de Rodeira el domingo de la final. | J.C./C.G. / J.C./C.G.

Y en la avenida de Marín con el cruce de la calle Gondomar , el Hotel Hollywood marcaba el rtimo de la noche. Una pantalla gigante de 3x2. Con la calle cortada con cupo de personas y con fiesta con dj para atrapar el aurea de la selección.

La avenida de Marín de Cangas estuvo cortada para seguir la final. | F.G.S.

En Moaña, ese trabajo lo hizo la comisión de fiestas del Carmen, que instaló una pantalla gigante junto al palco y se convirtió en uno de los lugares más concurridos. Que cuentan que en la victoria tuvo mucho que ver la santa marinera.

Otra imagen de la celebración en Eugenio Sequeiros. | J.C./C.G.

En Cangas, Moaña y Bueu, tras conseguir España ser campeona del Mundo, la gente se echó a la calle, quedó sin voz, esa que recuperaron las bocinas de los coches adornados con las banderas rojas y amarillas.

Pantalla gigante en Banda do Río en Bueu. | FDV

Como buena villa costera, Bueu vivió la emoción de la segunda estrella mundialista al borde del mar, reutilizando la pantalla de las regatas de la Liga Eusko Label y de la de Liga Euskotren para el fútbol. Mismo elemento, pero diferente emoción, porque esta vez sí, los colores del público eran unánimes y sí participaba el equipo local, que no era otro que España.

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Otro momento de la fiesta en Cangas. / J.C./C.G.

Cientos de personas disfrutaron y gritaron la victoria de la selección , en unas celebraciones que se extendieron principalmente por todo el frente marítimo, ya que más allá de la zona portuaria, el barrio de Banda do Río concentró al mayor número de aficionados, deseosos de festejar un hecho histórico.