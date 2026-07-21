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Llegan las boyas para balizar las playas de Cangas

Los trabajos se realizan en 18 arenales del municipio

Boyas para el balizamiento de playas en la mañana de este martes en el Concello de Cangas.

Boyas para el balizamiento de playas en la mañana de este martes en el Concello de Cangas. / Fdv

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Cristina González

Después del requerimiento que el Concello de Cangas tuvo que realizar a la anterior empresa encargada del balizamiento de las playas, en la mañana de este martes llegaron ya las boyas al exterior del consistorio, tal y como confrma la concejala de Obras y Servicios y teniente de alcaldesa, la socialista Sagrario Martínez, desde donde un camión empezó el traslado para su colocación en los 18 arenales previstos por la nueva empresa contratada Ares Servicios y Obras.

Este verano el balizamiento se ha tenido que realizar más tarde del primero de julio debido a que el concurso de los trabajos quedó desierto y hubo que buscar una empresa que se encargara de los mismos.

Las playas que se balizan son las de Rodeira, en el casco urbano de Cangas; Areamilla,en la parroquia de Darbo; Melide, Temperáns, Areabrava, Arneles, Liméns, el conjunto de Nerga, Barra y Viñó; el de San Xián, Pipín y Castiñeiras; y las playas de Melide y Pinténs, en la parroquia de O Hío; además de Menduiña, Areacova y Francón , en Aldán y las de Vilariño y San Cibrán, entre O Hío y Aldán.

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Las playas que llevan más balizamiento es el conjunto de Nerga, Barra y Viñó con 19 boyas y dos pasillos en los extremos. Rodeira será balizada con 15 boyas y un pasillo en el primer tramo de la playa; Areamilla contará con cuatro; Areabrava con 10; Arneles -una de las playas más saturadas por fondeo de barcos de recreo, será balizada con ocho boyas y tendrá un pasillo enel extremo sur; mientras que Liméns figura con ocho y un pasillo central; melide con, con 6; menduilña, con cinco y el conjunto de San Xián, Pipín y castiñeiras, con 11. Temperán figura con seis boyas, sin pasillo,; y Vilariño y San Cibrán, con ocho y un pasillo.

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