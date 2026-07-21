Llegan las boyas para balizar las playas de Cangas

Después del requerimiento que el Concello de Cangas tuvo que realizar a la anterior empresa encargada del balizamiento de las playas, en la mañana de este martes llegaron ya las boyas al exterior del consistorio, tal y como confrma la concejala de Obras y Servicios y teniente de alcaldesa, la socialista Sagrario Martínez, desde donde un camión empezó el traslado para su colocación en los 18 arenales previstos por la nueva empresa contratada Ares Servicios y Obras.

Este verano el balizamiento se ha tenido que realizar más tarde del primero de julio debido a que el concurso de los trabajos quedó desierto y hubo que buscar una empresa que se encargara de los mismos.

Las playas que se balizan son las de Rodeira, en el casco urbano de Cangas; Areamilla,en la parroquia de Darbo; Melide, Temperáns, Areabrava, Arneles, Liméns, el conjunto de Nerga, Barra y Viñó; el de San Xián, Pipín y Castiñeiras; y las playas de Melide y Pinténs, en la parroquia de O Hío; además de Menduiña, Areacova y Francón , en Aldán y las de Vilariño y San Cibrán, entre O Hío y Aldán.

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Las playas que llevan más balizamiento es el conjunto de Nerga, Barra y Viñó con 19 boyas y dos pasillos en los extremos. Rodeira será balizada con 15 boyas y un pasillo en el primer tramo de la playa; Areamilla contará con cuatro; Areabrava con 10; Arneles -una de las playas más saturadas por fondeo de barcos de recreo, será balizada con ocho boyas y tendrá un pasillo enel extremo sur; mientras que Liméns figura con ocho y un pasillo central; melide con, con 6; menduilña, con cinco y el conjunto de San Xián, Pipín y castiñeiras, con 11. Temperán figura con seis boyas, sin pasillo,; y Vilariño y San Cibrán, con ocho y un pasillo.