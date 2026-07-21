Liudmyla Nastevych expone «Lo que nos llena»

La artista ucraniana afincada en Cangas Liudmyla Nastevych vuelve a exponer en la Capela do Hospital de la localidad, en esta ocasión para mostrar nuevas creaciones, en las que las flores y los sentimientos vuelven a ser protagonistas, bajo el título de «Lo que nos llena». La muestra permanecerá abierta hasta el 26 de julio, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Se trata de obras que tienen que ver con todo lo que ilumina la vida cotidiana: el arte, la amistad, la música, la conversación, la belleza de las flores y la naturaleza. Los cuadros tienen colorido, sensibilidad y movimiento y con ellos, la artista invita a pararse en los momentos que inspiran, emocionan y conectan con la alegría de vivir. Celebran el mundo interior femenino y la armonía.