Cangas
Liudmyla Nastevych expone «Lo que nos llena»
La muestra de la artista ucraniana está abierta en la Capela do Hospital de Cangas
La artista ucraniana afincada en Cangas Liudmyla Nastevych vuelve a exponer en la Capela do Hospital de la localidad, en esta ocasión para mostrar nuevas creaciones, en las que las flores y los sentimientos vuelven a ser protagonistas, bajo el título de «Lo que nos llena». La muestra permanecerá abierta hasta el 26 de julio, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
Se trata de obras que tienen que ver con todo lo que ilumina la vida cotidiana: el arte, la amistad, la música, la conversación, la belleza de las flores y la naturaleza. Los cuadros tienen colorido, sensibilidad y movimiento y con ellos, la artista invita a pararse en los momentos que inspiran, emocionan y conectan con la alegría de vivir. Celebran el mundo interior femenino y la armonía.
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