Guardacostas evacúa a una mujer que se cayó en la zona del Burato de Inferno en Ons

Nueva evacuación de un turista en la isla de Ons. Guardacostas de Galicia trasladó a una mujer que se había caido en la zona del Burato de Inferno y que no podía caminar, casi no se tenía en pie, al sufrir un grave esguince de tobillo. A petición del 061 y a través del 112-Sos Galicia fue movilizado el servicio de Guardacostas que acudió a la isla con la lancha auxiliar de rescate rápido del buque Sebastián de Ocampo.

Traslado de la mujer en el muelle de Bueu a la ambulancia. / Fdv

La mujer fue evacauda en la lancha hasta el puerto de Bueu en donde esperaba una ambulancia para su traslado a un centro médico.