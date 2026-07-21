Guardacostas evacúa a una mujer que se cayó en la zona del Burato de Inferno en Ons
Sufrió un importante esguince de tobillo y fue trasladada a Bueu en la lancha de rescate urgente del buque Sebastián de Ocampo
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Nueva evacuación de un turista en la isla de Ons. Guardacostas de Galicia trasladó a una mujer que se había caido en la zona del Burato de Inferno y que no podía caminar, casi no se tenía en pie, al sufrir un grave esguince de tobillo. A petición del 061 y a través del 112-Sos Galicia fue movilizado el servicio de Guardacostas que acudió a la isla con la lancha auxiliar de rescate rápido del buque Sebastián de Ocampo.
La mujer fue evacauda en la lancha hasta el puerto de Bueu en donde esperaba una ambulancia para su traslado a un centro médico.
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