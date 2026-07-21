La comisión de fiestas del Carmen de Moaña deja la organización ante el escaso apoyo encontrado

Las Festas do Carmen de Moaña, que pasan por ser las principales celebraciones estivales en el casco urbano, están otra vez en serio riesgo de desaparecer. Y es que el grupo de jóvenes que las rescataron hace tres años salvando su organización desde entonces, manifestaron su decisión de no seguir con esa tarea. Así lo desvela la concejala de Cultura, Coral Ríos, comprendiendo la decisión ante el «escaso» apoyo económico recibido y algunas críticas como la falta de luces en la edición que finalizó este mismo fin de semana.

«No todos los locales ayudaron a financiar las fiestas. Un par de ellos ni siquiera aportaron nada pese a beneficiarse claramente de las celebraciones y de la cantidad de gente que vino. Hay locales que contribuyen a eventos en otras localidades y parecen no querer ayudar a los que les benefician», lamenta la concejala. En este sentido, asegura que no el gobierno local no es sospechoso de defender al colectivo organizador «con el que tuvimos enfados en el pasado» pero asegura que «tenemos que reconocer a quién trabaja. Ellos, junto con Pepe Costas hace cuatro años, salvaron las fiestas cuando nadie se quería poner al frente», recuerda.

La edil Coral Ríos, en el balcón del Concello. / | FdV

Y es que el grupo que se propuso sacar adelante las Festas do Carme hace tres años lo hizo cuando quedaba poco tiempo y consiguieron organizar varias jornadas de verbenas y música. El año pasado, pese al crowdfunding realizado a través de un número de cuenta y a pesar de las huchas instaladas en los bares y comercios los organizadores perdieron dinero con las fiestas. Este año la recaudación fue baja y al menos dos de esas huchas fueron robadas, presumiblemente por un vecino de Cangas según las investigaciones. De hecho la comisión recurrió a instalar la pantalla gigante con una barra para el partido de la final de la Copa del Mundo de fútbol con el fin de poder cubrir gastos.

El riesgo de desaparición de las fiestas patronales es alto en estos momentos. Ríos recuerda que el Concello «colabora siempre con la organización» pero que no se va a poner al frente de la misma «porque nunca se hizo. El Concello no organiza fiestas religiosas. De eso tiene que encargarse una comisión».

La reciente edición de este año cosechó una gran afluencia de público, tanto durante las verbenas nocturnas como en la muy concurrida procesión marítima del día grande, organizada en ese caso por el bateeiro Javier Carro.