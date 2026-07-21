El Concello de Moaña recuerda que la aprobación de la residencia de O Carrachal es competencia de la Xunta

La promotora de la primera residencia de mayores que se va a construir en Moaña, en los terrenos de O Carrachal, cerca de la rúa don Donato, ha iniciado una campaña de información sobre el proyecto que incluye la colocación de un panel divulgativo en esta calle, a partir de agosto para dar a conocer sus carcaterísticas de forma más directa a los vecinos, tras cierta oposición que ha suscitado la iniciativa por el lugar elegido en el valle del Rialdarca.

Desde el Concello, el gobierno local se mantiene cauto y respetuoso en cuanto al proyecto e indican que si cumple con todos los permisos, será aprobado.

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Añaden que el Concello debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia urbanística y de protección del medio ambiente. Recuerda que el ámbito en el que se promueve el proyecto privado es suelo rústico de protección agrícola, calificado así en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Añade que la Lei do Solo de Galicia establece que en los suelos rústicos las autorizaciones para su desarrollo dependen de la Xunta. Y es cierto que esto quedó patente en la reciente reunión que mantuvieron la alcaldesa de Cangas; Araceli Gestido; y el edil de Urbanismo, Antón Iglesias, con la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, con respecto a las posibilidades para denegar campamentos turísticos en suelo rústico, en la que quedó constatado que la Xunta es quien tiene las competencias para autorizar y el Concello debe tramitar. En el caso de la residencia de Moaña sería lo mismo, por eso que desde el ejecutivo local confirman que si el proyecto se ajusta a los condicionantes establecidos en la normativa, si la Xunta emite informe favorable, el Concello está obligado a tramitar el expediente en todas sus fases, de lo contrario estaría incurriendo en una prevaricación administrativa. n