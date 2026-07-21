El Concello de Cangas cambia todo el bombeo de Massó ante lo obselto del actual sistema

El gobierno municipal de Cangas decidió ayer sustituir el bombeo de saneamiento de Massó por otro más moderno que recoge todo lo que llega del casco urbano de Cangas y también de Coiro. La decisión se toma tras una importante avería detectada la semana pasada que pudo ser solucionada por los operarios de la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas. Pero sirvió también para convencer a los representantes municipales que lo más prudente era invertir en el cambio de todo el bombero de Massó, ya que no dejaba de haber riesgo de fugas. La intención del ejecutivo local es que esta obra se financie a través del Plan de Inversiones que figura en el contrato que firmaron el Concello de Cangas y la UTE Gestión Cangas en el año 2015. El presupuesto aproximado de esta obra ronda los 60.000 euros. La decisión se tomó ayer después de estudiar el problema en la reunión que habitualmente tiene el equipo de gobierno los lunes.

Tanto la concesionaria del ciclo del agua como el gobierno local consideran vital renovar por completo esta infraestructura, que sanea las aguas procedentes de Cangas y Coiro. Claro que aquí puede encontrarse, otra vez, con el obstáculo de la oposición municipal, que no es mucho de que el Concello tire del dinero del Plan de Inversiones y que siempre exige que la UTE debe demostrar que es una obra nueva, no un problema de mantenimiento. De ahí que se espera también un informe tanto de la concesionaria como después del arquitecto municipal, como ya sucedió en otras ocasiones.

En 2024, una avería en la estación de bombeo de Massó provocó vertidos en el centro de Cangas y en las inmediaciones de la propia Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) al tener la concesionaria que aliviar el caudal para poder acometer los trabajos de reparación. El incidente se produjo durante la mañana e inicialmente se recurrió aliviar en la tubería próxima a la plaza de abastos, donde la salida de desperdicios era bastante evidente.

Noticias relacionadas

Por otra parte, la concesionaria del agua emitió ayer un comunicado en el que informa de un corte del suministro de agua. La interrupción del suministro obedece a trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento que se realizarán entre las 09.00 hora y las 13.00 horas. La zona afectada es la avenida de Bueu, entre los número 12 y 16.