El Ría de Aldán adaptará los baños del club para sus piragüistas de paracanoe

El presidente de la Diputación, Luis López, eligió la nave del Club de Mar Ría de Aldán Hermanos Gandón para presentar el nuevo plan de ayudas del organismo provincial destinado a clubs deportivos de la provincia «Plan Prodeporte». Con un global de 1,8 millones de euros cada entidad puede recibir un máximo de 15.000 euros que destinará íntegramente a obras en sus instalaciones. Puede reservar hasta 5.000 euros del total para la compra de material.

En el club de piragüismo de Aldán, reconocido por sus olímpicos y sus innumerables éxitos internacionales, cuentan con 120 deportistas, algunos de ellos de paracanoe, como el caso de Javier Piñeiro o Araceli Menduiña. Desde la entidad explicaron su intención de destinar estos fondos a reformar el baño de hombres para adaptarlo precisamente a deportistas con movilidad reducida, pues hoy en día presenta dificultades incluso para acceder con silla de ruedas.

El baño que se adaptará. / Fran G. Sas

Luis López, en compañía de la portavoz del PP de Cangas y diputada autonómica, Dolores Hermelo, recorrió la nave del club, en donde le explicaron que el principal problema reside en la cubierta. Con goteras y desprendimientos en los techos, la entidad calcula en unos 100.000 euros la sustitución de todo el tejado, que no se reformó desde la construcción de la infraestructura en 1999.

El presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, apeló a llevar por fin al siglo XXI las instalaciones de la modalidad en la provincia. El medallista olímpico y directivo del Ría de Aldán, Carlos Pérez Rial «Perucho» pidió que el plan de ayudas se convierta en fijo cada año y poco a poco vayan ampliando su dotación.

Desperfectos en el techo visibles durante la visita. / Gonzalo Núñez

Concello

Recientemente el Concello mantuvo una reunión con el club, que le trasladó también los problemas de la cubierta. Desde el ejecutivo local tripartito aseguran que encargaron la redacción de un proyecto y que tienen la intención de financiar el tejado con cargo al remanente de tesorería de este 2026. Alegan también una ayuda de 20.000 euros para la entidad destinada a la adquisición de material deportivo.