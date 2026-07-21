La alcaldesa de Cangas, en contra de reducir el tipo del IBI de Urbana

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), no está por la labor de reducir el tipo impositivo del IBI como quiere la oposición (el PP del 0.55% al 0.50% y Alternativa dos Veciños al 0,48%) . Afirma que no es cierto que con la actualización catastral que afecta en Cangas a 3.000 personas se vaya a compensar la pérdida de recaudación que se produciría si se rebaja el tipo impositivo del IBI de Urbana. La regidora local recuerda que en los últimos cuatro años se produjo un incremento del coste de la vida del 25% y que le gustaría saber cómo se compensa la inflación en los presupuestos o las subidas salariales de los empleados públicos.

La regidora local está convencida de que la reducción de este tipo de impuestos es una política que práctica la derecha, que siempre clama por una subida de impuestos que para nada está lejos de crear riqueza, todo lo contrario. Recuerda que lo púbico se financia a través de estos impuestos y que en caso de reducir el tipo impositivo del IBI no haría otra cosa que poner en peligro lo público, que las políticas de izquierda debían de proteger. ´

Noticias relacionadas

Así que el tripartito no parece que esté por la labor de apoyar la rebaja del tipo impositivo del IBI como quiere la oposición, pero lo más seguro es que se produzca, porque PP y AV tienen mayoría en el pleno de la corporación con 10 y 1 concejales respectivamente. Solo falta que se pongan de acuerdo ambas formaciones, porque el PP pide un 0.50% y AV un 0.48. Así que tal y como está el mapa político la oposición conseguirá su propósito.