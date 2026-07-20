Un vecino de Moaña descubre un nido enterrado de velutina al desbrozar una finca

La delegación de la Asociación de Apicultores de Galicia en O Morrazo vuelve a alertar a los vecinos que vayan a desbrozar fincas, de la necesidad de que inspeccionen antes si hay avispas velutinas merodeando porque eso indicará que podría haber un nido enterrado con el consiguiente peligro a ser atacados por estos insectos, cuyo veneno puede llegar a ser mortal. El representante de la Delegación de la Asociación de Apicultores de Galicia (Daga) en O Morrazo, Juan Alonso, ya había advertido al comienzo de este mes de que al menos siete personas habían acabado en urgencias en la comarca por las picaduras de velutina desbrozando fincas. Esta semana pasada, un vecino que estaba raspando con una hoz vio una velutina y, por prudencia, dejó de trabajar. Alonso añade que al día siguiente este vecino se paró a observar en la finca y vio cómo entraban y salían velutinas de la hierba y ahí apareció la pelota con el nido que, de llegar a tocar al desbrozar, hubiera provocado el ataque de estos insectos.

Por eso que Juan Alonso insiste en alertar sobre la necesidad de vigilar antes el terreno que se vaya a desbrozare inspeccionar si se ven velutinas porque eso indicará que hya nido escondido.

Este verano, la presencia de velutinas se ha disparado, quizas por las altas temperaturas y los avisos al 012 son constantes. El año pasado, según los datos que maneja la Consellería de Presidencia, se retiraron 701 nidos a través del plan centralizado acordado con los concellos. Del total de nidos en O Morrazo, el mayor número fue retirado en Marín, con un total de 203; seguido de Moaña, con 166; Cangas, con 161; Vilaboa, con 91 y Bueu, con 8o.

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La Xunta cuenta desde 2020 con un plan centralizado de retirada de nidos de velutina al que están adheridos 313 concellos, que se fueron incorporanjdo desde los 285 iniciales. La empresa pública Seaga es la encargada de la retirada, a través de la llamada al teléfono 012. Sí que hay quejas por la tardanza del Seaga en acudir a la retirada, incluso por el contestador automático de este número que para muchas personas mayores supone una traba más dentro del pánico que están pasando por tener un nido en su casas.