La promotora Mascón inicia la construcción de un edificio en la Praza Massó de Bueu con 9 de sus 14 pisos vendidos

Las obras para la construcción del tercer edificio de vivienda colectiva en Bueu en casi dos décadas ya están en marcha. Tras la recientemente finalizada promoción en el ámbito de As Lagoas a cargo de Inmoglaciar, y de la que se está llevando a cabo actualmente en la antigua parcela de la Sala Paraíso, ahora es el turno para la promotora Mascón, que acometerá un proyecto para un edificio de cuatro plantas con 14 viviendas en la céntrica Praza Massó. El plazo de ejecución es de 30 meses, por lo que la previsión es que el inmueble esté rematado en diciembre de 2028.

La empresa viguesa se ha hecho cargo de una iniciativa que en un primer momento impulsó Garcicabo, y que supondrá la puesta en el mercado de una construcción de 14 viviendas de dos y tres habitaciones con garaje, trastero y cocina totalmente equipada, en una gama de calidades que definen como «media-alta». El acta de replanteo se firmó el pasado mes de junio y en la última junta de gobierno del Concello de Bueu se concedió la autorización para el paso de maquinaria pesada por la plaza, a fin de poder iniciar las obras con plenas garantías. El de hoy fue un día para tomar un primer contacto antes de ponerse manos a la obra con los trabajos previos de preparación del solar.

La expectación es elevada, como demuestra el hecho de que nueve de estos pisos ya están vendidos sobre plano y de que no quedan disponibles apartamentos de dos habitaciones. Como suele ser habitual, las viviendas ubicadas en las plantas más altas -áticos y cuartos- fueron las primeras en desaparecer y ahora mismo únicamente se pueden adquirir las de las plantas primera, segunda y tercera.

Interior del solar en el que se construirá la nueva promoción de viviendas en la Praza Massó. / Pablo Hernández Gamarra

Los pisos de dos habitaciones tienen una superficie de 84 metros cuadrados construidos y dan hacia la Praza Massó. Los de tres habitaciones cuentan con entre 144 y 160 metros cuadrados e incluyen asimismo un pequeño estudio. Dan tanto al frontal de la Praza Massó como hacia la parte trasera. Los precios de venta se sitúan entre los 245.000 euros de los pisos más pequeños y los 395.000 de los de mayores dimensiones, cantidades a las que hay que añadir el IVA. Asimismo, también se han puesto a la venta los bajos, de 340 metros cuadrados de superficie, a un precio de 365.00 euros.

La promotora ha constatado en estos últimos meses un enorme interés por estas viviendas, tanto de habitantes de Bueu como de personas de fuera de Galicia e incluso de fuera de España. «Tenemos un par de compradores locales y recibimos muchas llamadas de extranjeros para interesarse», afirman. El atractivo de las Rías Baixas en general y de Bueu en particular, ejerce como polo de atracción para aquellos que quieren comprar, en numerosas ocasiones como vivienda habitual y no como casa de vacaciones.

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El Grupo Mascón se formó hace 22 años y cuenta con constructora propia, por lo que no depende de terceros para sus promociones. El verano pasado entregó un inmueble en Vigo, en la Gran Vía, y además de la de Bueu trabaja en otra promoción en Ourense, en Rúa do Paseo.