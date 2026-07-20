Moaña sigue los contactos con la Sareb para que ceda el suelo de As Raíñas al IGVS para vivienda pública

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), acostumbrada a lidiar con los problemas de la gestión municipal, optó, en el caso del generado por la cesión gratuita al Concello de los terrenos de la Sociedad de activos de la reestructuración bancaria (Sareb) en el plan parcial de A Xunqueira A-2, en As Raíñas, por convocar a los vecinos y en la tarde de este lunesr celebró una asamblea abierta, en el salón de plenos, en la que explicó todo el procedimiento seguido por el Concello. La propuesta del gobierno local del BNG, aprobada en el pleno de junio con su mayoría absoluta y el voto en contra del PP y PSOE, generó muchas críticas, no sólo de los grupos políticos sino de colectivos vecinales como Praia-Seara, Berducedo-Piñeiro, Bouza-Quintela, Asociación Rialdarca y de Broullón- Paradela Alta, que pedían que el Concello aceptara la cesión. La Sareb, que volvió a poner los terrenos en el mercado inmobiliario, ofreció siete parcelas que suman 1.974 metros cuadrados, que pasaron a su propiedad dentro del plan parcial que no se desarrolló en la crisis del ladrillo.

Pero la propuesta que se aprobó en el pleno fue mostrar «interés» por la cesión pero que ésta se dirigiera al IGVS de la Xunta al considerar, avalado con un informe jurídico, que es la administración competente en el desarrollo de vivienda pública.

Terrenos del plan parcial de A Xunqueira A-2 (dcha.), en As Raíñas, en donde la Sareb tiene los solares. / Fdv

En la asamblea, Leticia Santos confirmó que el Concello seguía manteniendo contactos con la empresa que gestiona la comercialización de estos terrenos por parte de la Sareb y que según les indicó, había trasladado nuevamente a esta Sociedad de reestructuración bancaria o «banco malo», la propuesta municipal de cesión al IGVS, y posteriormente solicitó al Concello un contacto de la administración autonómica para facilitar esa comunicación. Al mismo tiempo, señaló la alcaldesa, el Concello solicitó reuniones con la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, con la Secretaría de Estado de Vivienda y con responsables del expediente en la propia Sareb «para seguir explorando las alternativas posibles». En este sentido, explicó que la hoja de ruta seguía siendo la misma de «manter aberta a vía da cesión ao IGVS e, se finalmente esta non prospera, solicitar que sea el Estado quien desarrolle directamente esta actuación a través de Casa 47: «O Concello seguirá facendo todo o que estea ao seu alcance para que As Raíñas acollan vivenda pública», pero también añadió que corresponde a las administraciones que tienen capacidad de impulsar directamente este proyecto, que den también el paso necesario para transformar esta oportunidad en una realidad.

Puso ejemplos de lo que están haciendo las administraciones central y autonómica en otros municipios como la puesta en marcha por parte del Estado de la entidad pública Casa 47 para promover vivienda pública sobre terrenos de la Sareb y ya anunció actuaciones en Carballo, Lugo y A Coruña. Por eso asegura que, si la propuesta de cesión directa al IGVS no prospera, el Concello solicitará que los terrenos de As Raíñas sean incorporados a este programa estatal. En los criterios publicados por el ministerio para valorar qué suelos pasan a Casa 47, está, como también mostró la alcaldesa en la asamblea, el geográfico de que se ubiquen en un municipio de más de 5.000 habitantes; económico con suelos viables, estableciendo un alquiler para una vivienda tipo de 70 metros cuadrados y técnico-urbanísticas, de que los suelos cuenten con una superficie superior a 150 metros cuadrados, calificación de uso global residencial-plurifamiliar o colectiva y que puedan albergar promociones de 30 o más viviendas, además de estar inscritos en el Registro de la Propiedad y en la Dirección General del Catastro.

Viviendas de Casa 47

Según la información que obra en el ministerio, Casa 47 identificó más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos en España con la capacidad de albergar 55.000 viviendas para el desarrollo de la política de vivienda estatal. Estas viviendas y suelos que pasarán al parque público de vivienda tienen un valor estimado de 5.900 millones de euros, aunque también consta que el perímetro se podrá ampliar por acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En la asamblea, la regidora también dio cuenta de las actuaciones impulsadas por la Xunta en vivienda. Citó a Sanxenxo, en donde el Concello compró unos terrenos por 3,5 millones de euros que cedió al IGVS para 250 viviendas públicas y 100 libres para recuperar parte de la inversión.

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El PIA de Cangas

También hizo hincapié en las iniciativas en Cangas y en Pontevedra en donde la Xunta promueve Proyectos de Interés Autonómico (PIA), como el de As Saiñas en la zona canguesa de A Rúa para 300 viviendas, modificando el planeamiento urbanístico y obteniendo terrenos mediante la expropiación o asumiendo toda la urbanización antes de construir las viviendas. Por contra, indicó Santos, en Moaña existe una oportunidad «singular», en donde la Sareb ya es propietaria de los terrenos, no hay que buscar nuevo suelo, no hay que modificar el planeamiento, no hay que expropiar y existe un ámbito ya planificado, con capacidad para construir 289 viviendas públicas: «Se noutros municipios as administracións están dispostas a buscar solo, modificar o planeamento, expropiar e urbanizar, por que non aproveitar unha oportunidade como esta en Moaña? pregunta la regidora que defendió la cesión gratuita y directa al IGVS porque asumir la cesión de los terrenos y acometer posteriormente todo el desarrollo urbanístico de un ámbito de estas dimensiones «superaría a capacidade económica, técnica e administrativa dun Concello como Moaña, dilatando os prazos de resposta a unha necesidade inminente: o acceso á vivenda a prezos razoables». Recordó que, en los últimos años, el Concello ya había puesto a disposición de la Consellería de Vivenda dos parcelas municipales para construir vivienda pública en O Con y O Rosal, que no fueron aceptadas. Tampoco aceptó -indicó Santos-, financiar las 10 viviendas municipales de alquiler social que promueve el Concello y que se construirán encima del futuro auditorio en Sisalde. Señaló que, durante la construcción del centro de salud, la Xunta exigió al Concello entregar una parcela urbanizada, lo que supuso un importante esfuerzo municipal. n