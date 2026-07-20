La incierta travesía a nado de un corzo en Cabo Udra
Marineros de Bueu graban al cérvido, un ejemplar joven, en plena ría de Pontevedra tratando de alcanzar tierra firme
Un ejemplar joven de corzo en aguas abiertas luchando por alcanzar tierra firme. Es la sorprendente - pero no insólita- escena que captaron con sus móviles unos marineros de Bueu este lunes a mediodía en el entorno de Cabo Udra.
El cérvido, del que sobre la superficie del mar apenas se podía percibir su cabeza- con una incipente cornamenta-, avanzaba con gran esfuerzo y fatiga hacia algún punto incierto en plena ría de Pontevedra. Tan incierto como el final de su travesía.
Aunque la imagen es impactante, no es la primera vez que se tiene constancia de corzos a nado en las rías gallegas. En febrero de 2023, unos marineros de Cesantes «pescaron» una hembra de unos 70 kilos de peso y un metro de altura frente a la isla de San Simón. Ese mismo año, en el mes de mayo, en Rianxo rescataban a otro ejemplar que llegó apenas sin fuerzas hasta el muelle. Una vez en tierra firme, fue llevado a un centro de recuperación de animales salvajes.
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