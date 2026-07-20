La incierta travesía a nado de un corzo en Cabo Udra

Un ejemplar joven de corzo en aguas abiertas luchando por alcanzar tierra firme. Es la sorprendente - pero no insólita- escena que captaron con sus móviles unos marineros de Bueu este lunes a mediodía en el entorno de Cabo Udra.

El cérvido, del que sobre la superficie del mar apenas se podía percibir su cabeza- con una incipente cornamenta-, avanzaba con gran esfuerzo y fatiga hacia algún punto incierto en plena ría de Pontevedra. Tan incierto como el final de su travesía.

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Aunque la imagen es impactante, no es la primera vez que se tiene constancia de corzos a nado en las rías gallegas. En febrero de 2023, unos marineros de Cesantes «pescaron» una hembra de unos 70 kilos de peso y un metro de altura frente a la isla de San Simón. Ese mismo año, en el mes de mayo, en Rianxo rescataban a otro ejemplar que llegó apenas sin fuerzas hasta el muelle. Una vez en tierra firme, fue llevado a un centro de recuperación de animales salvajes.